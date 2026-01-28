Una nuova vita, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e puntate

Mercoledì 28 gennaio debutta su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni dei protagonisti. Di cosa parla la storia, quante puntate sono e il cast: tutto quello che c’è da sapere.

Mercoledì 28 gennaio debutta su Canale 5 Una nuova vita, la serie televisiva che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. La fiction racconta la storia di Vittoria, una donna che è stata accusata ingiustamente dell'omicidio di suo marito. Dopo aver scontato una pena di otto anni in carcere, torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo. Pecci interpreta Marco, avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia. La serie, ambientata nel cuore delle Dolomiti, si snoda lungo quattro prime serate cariche di sentimenti e colpi di scena.

Le anticipazioni della prima puntata di Una nuova vita

La prima puntata si apre con il tragico flashback dell'omicidio di Leonardo, avvenuto durante una scalata d'alta quota. Otto anni dopo, Vittoria esce di prigione e torna tra le montagne per affrontare il suo dolore più grande: il rifiuto del figlio Matteo. Il ragazzo non vuole parlarle e la comunità locale la isola, rifiutandosi di farsi curare da lei, che nel frattempo è diventata medico di base. Il destino la porta però a incrociare Marco, un uomo tormentato quanto lei. Marco è sulle tracce di Asia, una ragazza problematica che sembra essersi smarrita proprio tra i boschi della valle. Questo primo incontro segna l'inizio di un sodalizio: mentre l'avvocato si offre di aiutare Vittoria nella battaglia legale per riottenere l'affido del figlio, i primi tasselli del mistero iniziano a incastrarsi. Tra segreti di famiglia e sospetti incrociati, la caccia al vero assassino di Leonardo è ufficialmente aperta.

La trama della serie su Canale 5

Vittoria Greco (Anna Valle) aveva tutto: una carriera medica avviata e una famiglia felice. Tutto è andato in pezzi su una parete delle Dolomiti quando suo marito, Leonardo Moser, è stato ucciso. Sebbene Vittoria si sia sempre detta innocente, per i giudici è stata lei a ucciderlo: il verdetto è una condanna a otto anni di carcere. Oggi Vittoria è libera e torna a San Martino di Castrozza, ma l'accoglienza è un incubo. Il figlio Matteo, ormai diciassettenne, la odia e la considera un’assassina, manipolato dalla famiglia paterna. In un paese che le ha voltato le spalle, Vittoria incontra Marco Premoli (Daniele Pecci), un avvocato arrivato da Milano per cercare la figlia Asia, scomparsa nel nulla. Tra i due nasce un’alleanza disperata: unire le forze per ritrovare i propri figli e scoprire la verità su un passato che nasconde segreti inimmaginabili.

Anna Valle in Una nuova vita

Il cast di Una nuova vita

Il punto di forza della fiction è il cast, formato da attori di grande esperienza e volti nuovi della tv italiana:

Anna Valle : interpreta la protagonista Vittoria.

: interpreta la protagonista Vittoria. Daniele Pecci : nel ruolo di Marco.

: nel ruolo di Marco. Anna Favella è Barbara Moser.

è Barbara Moser. Gabriele Rizzoli : è Matteo Moser, il figlio di Vittoria.

: è Matteo Moser, il figlio di Vittoria. Kaspar Kapparoni è Raoul Chiesa

è Raoul Chiesa Francesca Valtorta è Margaret

è Margaret Luca Capuano è Leonardo Moser

è Leonardo Moser Anna Godina è Asia Premoli

Quante puntate sono e come vederle in replica

Una nuova vita si compone di quattro puntate, in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Per chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva, la serie è disponibile in streaming e in replica su Mediaset Infinity, dove sarà possibile recuperare ogni episodio subito dopo la messa in onda. È probabile che Mediaset programmi anche delle repliche lineari su La5 nei giorni successivi alla prima visione.

Gabriele Rizzoli e Anna Valle in Una nuova vita

Dove è stata girata la serie con Anna Valle

La cornice di Una nuova vita gioca un ruolo fondamentale nel racconto. La serie è stata girata prevalentemente nelle Dolomiti. In particolare, tra San Martino di Castrozza, Primiero e Val Canali. Le vette imponenti e i boschi fitti della zona sono stati scelti dal regista per creare quel contrasto visivo necessario alla storia: da una parte la bellezza mozzafiato dei paesaggi alpini, dall'altra l'atmosfera inquieta e sospesa di un giallo che affonda le radici nel silenzio delle montagne.