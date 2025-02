video suggerito

Leighton Meester si unisce al cast di Nobody Want This 2, reciterà insieme al marito Adam Brody Leighton Meester si unirà al cast della seconda stagione di Nobody Want This. L’attrice, star di Gossip Girl, reciterà al fianco del marito Adam Bordy nella serie Netflix che ha riscosso in breve un grande successo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adam Brody e Leighton Meester insieme in tv. L'attrice, star di Gossip Girl, si unirà al cast di Nobody Want This e reciterà al fianco del marito. La serie è uscita su Netflix lo scorso settembre e ha riscosso subito un enorme successo sulla piattaforma, tanto che è stata presto confermata per una seconda stagione. Al centro degli episodi la storia d'amore tra Joanne e Noah, che arriva a un bivio quando lei decide di non non convertirsi all'ebraismo, religione di lui, rabbino di professione.

Leighton Meester nel cast di Nobody Want This insieme al marito

Stando a quanto fa sapere Variety, Leighton Meester farà parte del cast della seconda stagione di Nobody Want This e interpreterà il personaggio di Abby. La donna sarà una sorta di nemesi della protagonista Joanne (Kristen Bell). L'attrice quindi condividerà il set con il marito Adam Brody, come già accaduto diverse volte in passato, portando sullo schermo la complicità e la chimica che li accompagna nella vita di tutti i giorni. I due hanno recitato insieme già in River Wild nel 2023 e nella sitcom Single Parents.

Quando esce la seconda stagione di Nobody Want This

La prima stagione delle serie è uscita su Netflix lo scorso settembre e in breve ha scalato le classifiche delle piattaforme, conquistando un pubblico sempre più ampio. Non è la solita ‘commedia romantica', ma una storia d'amore che vede come protagonisti Joanne e Noah, rabbino di professione. Gli episodi finiscono con un bacio tra i due che però lascia presagire un addio, perché lei non sembra intenzionata a convertirsi all'ebraismo per stargli accanto. Al momento non si conosce la data di uscita precisa della seconda stagione, ma pare che le riprese inizieranno tra febbraio e marzo e il racconto riprenderà da dove si era interrotto.