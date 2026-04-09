Love Story 2, le anticipazioni sulla nuova coppia: dopo i Kennedy spunta l’ipotesi Liz Taylor

Love Story 2 si farà? Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale di rinnovo, il successo planetario della serie prodotta da Ryan Murphy rende la seconda stagione quasi una certezza. Tutte le ipotesi sulla nuova coppia protagonista, da Liz Taylor e Richard Burton a Re Carlo e Lady D.

Dopo aver dominato le classifiche di streaming e riacceso l’ossessione collettiva per il minimalismo anni ’90, Love Story si prepara a guardare al futuro. La miniserie, diventata in poche settimane il prodotto più visto di sempre su Hulu e Disney+, ha chiuso il primo capitolo dedicato a John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, lasciando il pubblico con una domanda inevitabile: Love Story 2 si farà? Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale di rinnovo, il successo planetario e il modello antologico tipico del produttore Ryan Murphy (già collaudato con American Horror Story e Monster) rendono la seconda stagione quasi una certezza.

Love Story 2: l'ipotesi sulla coppia protagonista

Se la prima stagione ci ha proiettati nella New York glamour e tragica dei Kennedy, il futuro dello show punta dritto verso l'Età dell'Oro di Hollywood. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso 26 marzo, il creatore della serie Connor Hines ha svelato la sua coppia ideale per il ritorno: Elizabeth Taylor e Richard Burton. "Hanno la giusta intensità", ha dichiarato Hines. La loro è stata una relazione turbolenta, definita da due matrimoni, due divorzi, diamanti leggendari e un amore che ha sfidato le convenzioni dell'epoca. Una scelta che permetterebbe a Murphy di mantenere alto il livello estetico della serie, passando dal minimalismo di Carolyn Bessette al massimalismo lussuoso della Hollywood degli anni '60.

Le altre candidate: da Britney Spears a Lady D

Le altre teorie in fermento puntano su icone che hanno segnato l'immaginario collettivo. In cima alla lista dei desideri c'è il racconto tormentato di Kurt Cobain e Courtney Love: un salto negli anni '90 più oscuri, tra musica grunge e una passione viscerale finita in tragedia. Non mancano poi le richieste per un tuffo nel pop dei primi anni 2000 con Britney Spears e Justin Timberlake; in questo caso, la serie diventerebbe l'occasione perfetta per analizzare la spietata pressione mediatica che ha segnato un'intera generazione di teenager. Infine, l'ipotesi del triangolo tra la Principessa Diana, Re Carlo e Camilla. Un ritorno alla "royal obsession" che potrebbe rivelarsi il materiale perfetto per la penna di Ryan Murphy.

Quando esce Love Story 2

È ancora presto per parlare di un cast ufficiale, ma la tradizione di Ryan Murphy suggerisce due strade: il lancio di nuovi talenti (come accaduto con Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly) o il ritorno di "fedelissimi" del suo universo narrativo, tra cui spiccano nomi come Sarah Paulson o la nuova musa Kaia Gerber. Senza una conferma ufficiale, è difficile ipotizzare una data di uscita. Tuttavia, considerando i tempi di produzione di FX, se il rinnovo venisse annunciato entro l'estate, potremmo aspettarci il debutto della serie tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Nell'attesa, il finale della prima stagione è disponibile in streaming su Disney+, pronto per essere visto (e rivisto).