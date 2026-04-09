Love Story 2, le anticipazioni sulla nuova coppia: dopo i Kennedy spunta l’ipotesi Liz Taylor
Dopo aver dominato le classifiche di streaming e riacceso l’ossessione collettiva per il minimalismo anni ’90, Love Story si prepara a guardare al futuro. La miniserie, diventata in poche settimane il prodotto più visto di sempre su Hulu e Disney+, ha chiuso il primo capitolo dedicato a John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, lasciando il pubblico con una domanda inevitabile: Love Story 2 si farà? Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale di rinnovo, il successo planetario e il modello antologico tipico del produttore Ryan Murphy (già collaudato con American Horror Story e Monster) rendono la seconda stagione quasi una certezza.
Love Story 2: l'ipotesi sulla coppia protagonista
Se la prima stagione ci ha proiettati nella New York glamour e tragica dei Kennedy, il futuro dello show punta dritto verso l'Età dell'Oro di Hollywood. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso 26 marzo, il creatore della serie Connor Hines ha svelato la sua coppia ideale per il ritorno: Elizabeth Taylor e Richard Burton. "Hanno la giusta intensità", ha dichiarato Hines. La loro è stata una relazione turbolenta, definita da due matrimoni, due divorzi, diamanti leggendari e un amore che ha sfidato le convenzioni dell'epoca. Una scelta che permetterebbe a Murphy di mantenere alto il livello estetico della serie, passando dal minimalismo di Carolyn Bessette al massimalismo lussuoso della Hollywood degli anni '60.
Le altre candidate: da Britney Spears a Lady D
Le altre teorie in fermento puntano su icone che hanno segnato l'immaginario collettivo. In cima alla lista dei desideri c'è il racconto tormentato di Kurt Cobain e Courtney Love: un salto negli anni '90 più oscuri, tra musica grunge e una passione viscerale finita in tragedia. Non mancano poi le richieste per un tuffo nel pop dei primi anni 2000 con Britney Spears e Justin Timberlake; in questo caso, la serie diventerebbe l'occasione perfetta per analizzare la spietata pressione mediatica che ha segnato un'intera generazione di teenager. Infine, l'ipotesi del triangolo tra la Principessa Diana, Re Carlo e Camilla. Un ritorno alla "royal obsession" che potrebbe rivelarsi il materiale perfetto per la penna di Ryan Murphy.
Quando esce Love Story 2
È ancora presto per parlare di un cast ufficiale, ma la tradizione di Ryan Murphy suggerisce due strade: il lancio di nuovi talenti (come accaduto con Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly) o il ritorno di "fedelissimi" del suo universo narrativo, tra cui spiccano nomi come Sarah Paulson o la nuova musa Kaia Gerber. Senza una conferma ufficiale, è difficile ipotizzare una data di uscita. Tuttavia, considerando i tempi di produzione di FX, se il rinnovo venisse annunciato entro l'estate, potremmo aspettarci il debutto della serie tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Nell'attesa, il finale della prima stagione è disponibile in streaming su Disney+, pronto per essere visto (e rivisto).