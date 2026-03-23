Lady Violet Bridgerton protagonista di uno spin off della saga Netflix: parola di Shonda Rhimes

Shonda Rhimes ha parlato della possibilità che Lady Violet Bridgerton possa essere la protagonista di un nuovo spin offe dedicato alla saga Netflix. I fan hanno apprezzato la storia tra la nobildonna e Lord Anderson più della storia originale della quarta stagione, ed è per questa ragione che creare una serie su di lei non è affatto una cattiva idea.

La quarta stagione di Bridgerton si è conclusa senza troppi entusiasmi. L'amore tra Benedict e Sophie Beak, che ricalca a grandi linee la storia di Cenerentola, ha catturato l'attenzione degli appassionati, ma in molti hanno avuto da ridire sulla componente erotica della serie, per alcuni decisamente manchevole se paragonata alle altre. Eppure, la saga Netflix tratta dai libri di Julia Quinn, continua ad essere tra le più viste della piattaforma, merito di Shonda Rhimes che, comunque, riesce a trovare il modo di incastrare in modo funzionale le vicende dei vari protagonisti. Ad attirare l'attenzione del pubblico, infatti, più che la coppia di giovani innamorati, tormentati dall'appartenenza a due classi sociali differenti (poi sanata con un colpo da maestro), a solleticare l'attenzione dei fan è stata la storia tra Lady Violet e Lord Anderson. Ed è proprio su di lei che la showrunner più famosa di sempre vorrebbe realizzare uno spin off.

Le parole di Shonda Rhimes

Non sarebbe certo la prima volta che dal corposo materiale di Bridgerton si scavi per estrapolare nuovi contenuti. Shonda Rhimes lo ha fatto con La Regina Carlotta, nel maggio 2023, raccontando l'amore tra la ribelle Carlotta e il tormentato re Giorgio. Tra i titoli legati alla saga è stato tra i più seguiti, probabilmente per l'intensità della storia, che ha poi lanciato uno dei giovani attori più promettenti di questi anni, ovvero Corey Mylchreest. La showrunner, ideatrice di serie di successo che hanno davvero segnato un'epoca, ne è la dimostrazione Grey's Anatomy, ha quindi individuato la protagonista di un nuovo possibile spin off, come ha rivelato in un'intervista nel podcast Glass Half Full, dell'anchorman dell'Nbc Craig Melvin: "Violet,' la mamma' in Bridgerton sarebbe la persona ideale di cui raccontare la storia. E' una possibilità, la stiamo valutando".

Perché lo spin off su Lady Violet sarebbe un'ottima idea

Rhimes non si è sbilanciata, ma il fatto che stiano valutando uno spin off dà buone possibilità ai fan che, soprattutto in questa quarta stagione, hanno potuto assaporare una Lady Violet inedita, più istintiva e volitiva, una donna che si sgancia dal suo essere madre, per riconquistare la sua vera essenza. D'altra parte, proprio nel primo spin off dedicato alla serie, appare una giovane Violet, descritta come vivace, curiosa, a tratti ribelle e sarebbe proprio quello l'aspetto che si potrebbe raccontare. Sul finire della quarta stagione, infatti, vediamo Lord Anderson sfilarsi dalla proposta di Lady Bridgerton, quella di vivere un amore in libertà, senza la necessità di sposarsi, un compromesso che Marcus non vuole accettare, ma che Violet sente essergli più congeniale.

In quattro stagioni della saga, in effetti, sebbene sia stato nominato in più occasioni, di Edmund, il visconte Bridgerton, si sa poco e niente, se non che sia scomparso prematuramente lasciando la sua Violet in balia di otto figli. "Un amore grande, il più importante della mia vita" è così che lo ha sempre definito la matrona della nobile famiglia inglese ed è su quel parametro che ha sempre spinto i suoi figli a cercare la persona giusta, quella con cui valesse la pena restare e costruire qualcosa di profondo e reale. Sarà forse il caso di scoprire com'è nato il sentimento che, di fatto, ha dato inizio alla saga rosa più seguita di sempre.