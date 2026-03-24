La protagonista di Bridgerton 5 sarà Francesca: con Michaela il primo amore omosessuale della serie

La quinta stagione di Bridgerton sarà incentrata su Francesca e sul suo amore omosessuale con Michaela. Il primo tesser diffuso da Netflix anticipa una svolta rivoluzionaria per la serie.

La quinta stagione di Bridgerton racconterà la storia di Francesca, la componente più discreta della famiglia che ora si prepara a diventare il centro emotivo, e più rivoluzionario, del racconto. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social di Netflix, che hanno mostrato un breve teaser della prossima stagione, anticipando che il quinto capitolo racconterà la storia di Francesca e del suo amore omosessuale con Michaela Stirling, cugina del defunto marito John.

La morte di John Stirling: come abbiamo lasciato Francesca Bridgerton

Tra la terza e la quarta stagione, Francesca Bridgerton costruisce un amore quieto con John, fatto di complicità e delicatezza. Un legame sincero, ma mai davvero travolgente. Francesca lo vive con devozione ma anche con una distanza inquieta, che si traduce nella mancanza di passione che caratterizza il loro matrimonio.Un sentimento sul quale sarà la prima a interrogarsi, pur senza mai trovare una risposta davvero soddisfacente. Quando John muore improvvisamente a causa di un malore, il dolore la travolge ma Francesca sceglie di viverlo in modo composto, coerente con la sua natura silenziosa. Ed è proprio in quel dolore che emerge, per la prima volta, ciò che fino a quel momento era rimasto inespresso: la sua naturale attrazione nei confronti di Michaela, la vitale cugina di John.

Fin dall’inizio, Francesca appare turbata dalla presenza di Michaela e dal suo spirito indomito, che incarna tutto ciò che lei non si è mai concessa di essere. Dopo la morte di John, evento che devasta entrambe, le due donne si fanno forza a vicenda, cercando di restare a galla insieme. Ma quando Francesca chiede a Michaela di restare in Inghilterra per aiutarla a superare il dolore, Michaela prima accetta, poi cambia idea e parte per la Scozia senza lasciare alcun messaggio.

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Il trailer di Bridgerton 5 diffuso da Netflix

Ora, con il trailer diffuso da Netflix, arriva la conferma: sarà proprio Francesca la protagonista della quinta stagione. Nelle immagini del teaser c’è un dettaglio che basta a riscrivere tutto e a indicare quale sarà il perno intorno al quale ruoterà il prossimo capitolo: la sua mano che si avvicina a quella di Michaela. Di nascosto, come nascosto dovrà restare quell’amore omosessuale, il primo nella storia di Bridgerton, in un’epoca ancora lontana dall’idea di accettare un amore così fuori dagli schemi.

Le differenze tra la serie Bridgerton e il romanzo di Julia Quinn dedicato a Francesca

Chi ha letto i libri di Julia Quinn, dai quali la serie trae ispirazione, noterà che il cambiamento rispetto alla storia originale è radicale. Nei romanzi, infatti, Francesca vive una storia molto diversa: anni dopo la morte del marito John, torna a innamorarsi grazie a Michael Stirling, il cugino di John. Nella serie, invece, il personaggio di Michael subisce una trasformazione fino a diventare Michaela, offrendo a Netflix e alla casa di produzione Shondaland la possibilità di raccontare per la prima volta una storia d’amore tra due donne. Se nei libri il tema centrale era la possibilità di amare di nuovo dopo il lutto, nella serie si aggiunge un ulteriore livello: la scoperta di un desiderio mai nominato, forse mai compreso fino in fondo. Un’operazione che segna una distanza netta dall’opera originale e che potrebbe rappresentare una delle svolte più audaci, e apprezzate, dell’intero universo Bridgerton.