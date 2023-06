Le prime immagini di Rosario Dawson nella serie Star Wars: Ahsoka Arriva Star Wars: Ahsoka della Lucasfilm con Rosario Dawson grande protagonista. La serie debutterà il 23 agosto sulla piattaforma Disney+.

Le prime immagini della nuova serie Disney+ che continua ad ampliare il mondo di Star Wars. Ecco Ahsoka della Lucasfilm con Rosario Dawson grande protagonista. La serie debutterà il 23 agosto sulla piattaforma. Per celebrare la serie in arrivo, Disney+ ha diffuso anche uno speciale contenuto video e ha pubblicato tre immagini della serie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Il personaggio di Ashoka

Ahsoka Tano è un personaggio che fa parte dell'universo fantascientifico di Guerre stellari. È comparso per la prima volta nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008, per poi avere un ruolo nella serie animata omonima. Il personaggio interpretato da Rosario Dawson ha fatto il suo esordio in The Mandalorian, successivamente in The Book of Boba Fett. È di razza togruta e venne assegnata ad Anakin Skywalker dal maestro Yoda. Durante le guerre dei cloni, aiutò Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker in varie missioni, poi abbandonò l'Ordine Jedi. Riappare come membro dell'Alleanza Ribelle, con il nome di Fulcrum, poi come membro dello Spettro.

Il cast di Star Wars: Ahsoka

Il cast di Star Wars: Ahsoka è composto da Rosario Dawson nei panni della protagonista, Ahsoka; Natasha Liu Bordizzo interpreta il ruolo di Sabine Wren; Mary Elizabeth Winstead interpreta il ruolo di Hera Syndulla; Ray Stevenson veste i panni di Baylan Skoll; Ivanna Sakhno in quelli Shin Hati; Diana Lee Inosanto è Morgan Elsbeth; David Tennant interpreta Huyang; Lars Mikkelsen è il Grand’ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi interpreta Ezra Bridger. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.