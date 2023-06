Le prime immagini di Matilda De Angelis in Citadel: Diana, l’attrice italiana grande protagonista Sarà Matilda De Angelis la prossima grande protagonista dello spyverse di Citadel, che sarà pubblicata con il titolo di Citadel: Diana. La serie è già stata girata e arriverà presto disponibile su Prime Video.

Sarà Matilda De Angelis la prossima grande protagonista dello spyverse di Citadel, che sarà pubblicata con il titolo di Citadel: Diana. L'attrice piace tantissimo al mondo internazionale, non è infatti il suo primo lavoro a tre anni di distanza dal drammatico The Undoing. La serie è stata prodotta e realizzata interamente in Italia e sarà presto disponibile in esclusiva su Prime Video. Più avanti, torneranno anche i protagonisti della serie madre, Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, nella seconda stagione che invece sarà prodotta a partire dalla fine di quest'anno. Tutti gli episodi della prima stagione della serie evento Citadel sono disponibili in streaming su Prime video.

Come si inserisce Citadel: Diana nello Spyverse

Il finale della prima stagione di Citadel, chiacchieratissima serie disponibile dal 26 maggio su Prime Video, ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso. Grandi colpi di scena per il finale, rivelazioni avvincenti con gli agenti di Citadel che hanno alla fine scoperto la talpa che ha fatto cadere l'agenzia nelle mani dei concorrenti della Manticore. Proprio alla fine dell'episodio finale, è stato svelato l'allargamento dello spyverse di Citadel con quello che sarà il primo nuovo progetto, appunto Citadel: Diana.

Il cast di Citadel: Diana

Il cast di Citadel: Diana si compone, oltre alla presenza già annunciata di Matilda De Angelis, di: Filippo Nigro, Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni e Bernhard Schütz. La serie è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, ed ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari. È una produzione Cattleya – parte di ITV Studios. Showrunner ed executive producer sono Gina Gardini, con Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini. Anche Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes di AGBO e David Weil sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nell’universo globale di Citadel.