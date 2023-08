lda Di Benedetto, la contessa Palladini, potrebbe tornare ad Un posto al Sole dopo quasi vent’anni La contessa Federica Palladini potrebbe fare ritorno ad Un Posto al Sole, dopo più di vent’anni dall’ultima apparizione nella fiction di Rai3. Una foto dell’attrice Ida Di Benedetto con Nina Soldano, interprete di Marina, ha acceso le speranze nel pubblico della soap.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le protagoniste di Un Posto al Sole più amate dai telespettatori, sebbene abbiano lasciato la fiction diversi anni fa, c'è senza dubbio la contessa Federica Palladini, interpretata dall'attrice Ida Di Benedetto. Un personaggio controverso che, però, ha lasciato la longeva soap opera nel 1998. Di recente, uno scatto pubblicato da Nina Soldano ha riacceso la speranza che la contessa potesse rimettere piede nel suo amato palazzo sulla collina di Posillipo e, a quanto pare, l'ipotesi non sembra essere così inverosimile.

Il ritorno della contessa Palladini

Gli affezionati spettatori della fiction ricorderanno che la contessa Federica Palladini, ormai assuefatta all'infelice matrimonio con il marito Tancredi, architettava loschi piani per soddisfare i suoi più torbidi intenti e, infatti, aveva lasciato la fiction dopo aver ottenuto il divorzio dal marito, fuggendo con il suo amante in Argentina. Era ricomparsa solo in un'occasione, ovvero per aiutare suo figlio Alberto, in gravi difficoltà, dopodiché, una volta venuta a conoscenza della morte di sua figlia Eleonora, pare sia stata rinchiusa in una clinica psichiatrica. Null'altro si è mai saputo sul conto della contessa, ma dopo il ritorno del dottor Luca De Santis, in veste di primario dell'ospedale San Filippo e alcuni scatti pubblicati da Nina Soldano, l'attrice che interpreta Marina Giordano, pare proprio che la signora Palladini possa fare ritorno, anche se per poco nella soap.

Gli scatti social con Nina Soldano

D'altra parte, proprio Ida Di Benedetto aveva raccontato che, in molti a Napoli, le chiedevano: "Ancora adesso il pubblico napoletano mi chiede: ma quando tornate al Posto al Sole?". L'attrice, diventata poi produttrice con la Titania Produzioni, ha firmato molti prodotti di successo, senza lasciare mai del tutto la recitazione, potrebbe fare ritorno nella fiction e magari, anche se per poco tempo, riprendere quel ruolo di regina che le è stato sottratto proprio da Marina Giordano. In una foto, risalente allo scorso luglio, Nina Soldano abbracciata a Di Benedetto scrive: "La regina dell’alveare è unica e sola, eccetto in rari casi in cui 2 regine possono condividere per un breve periodo lo scettro". Stando a queste dichiarazioni, quindi, non sarebbe da escludere un inaspettato colpo di scena, a quasi vent'anni dall'ultima apparizione nella fiction di Rai 3.