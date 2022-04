La scogliera dei misteri: trama, cast e puntate della serie francese con Garance Thenault Da martedì 12 aprile, alle ore 21:20 su Rai1 La scogliera dei misteri. La miniserie francese in tre puntate, racconta la storia di Lola Brémond, interpretata dall’attrice Garance Thénault. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction.

A cura di Daniela Seclì

Da martedì 12 aprile, in onda su Rai1, La scogliera dei misteri. La miniserie francese, il cui titolo originale è Jugée coupable (Dichiarato colpevole, ndr), è composta da sei episodi e tre puntate. Ambientata in Bretagna, è diretta da Grégory Ecale. La trama racconta le vicende di Lola Bremond, interpretata dall'attrice Garance Thénault, una giovane donna che viene invitata a un colloquio di lavoro, ma si ritrova invischiata nel mistero della morte di una donna assassinata 25 anni prima, che scopre essere sua madre. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

La scogliera dei misteri, anticipazioni prima puntata del 12 aprile

Le anticipazioni della prima puntata de La scogliera dei misteri, in onda martedì 12 aprile. Lola Bremond lascia Bordeaux per raggiungere una località della Bretagna. È piena di speranze, perché ad attenderla c'è un colloquio di lavoro che potrebbe rivelarsi una vera e propria svolta per la sua carriera. Tuttavia, dovrà fare i conti con una profonda delusione. Il colloquio, infatti, si rivelerà falso. Lola si ritroverà catapultata in un mistero. Venticinque anni prima, una ragazza straordinariamente somigliante a lei, di nome Manon Jouve, è stata uccisa. Lola riceve un misterioso messaggio, che le chiede di raggiungere la casa di un uomo a lei sconosciuto, Rémi Perec. Quando arriva, l'uomo versa in fin di vita.

Il cast de La scogliera dei misteri: attori e personaggi

Garance Thénault nel ruolo di Lola Brémond

Garance Thénault interpreta Lola Brémond e Manon Jouve;

Gabrielle Lazure interpreta Mireille Jouve;

Nicky Marbot interpreta Jean-Michel Brémond;

Pierre-Yves Bon interpreta il Capitano Clément Neuville;

Manuel Gélin interpreta il Comandante Pierre Neuville;

Vincent Winterhalter interpreta Michel Jourdan; Inès Melab interpreta Virginie Martel; Anne-Hélène Orvelin interpreta il medico legale; Jérôme Anger interpreta Georges Battaglia; Elodie Frenck interpreta Inès Leroux; Xavier Lemaître interpreta Nicolas Leroux; Alexis Loret interpreta l'avvocato Éric Battaglia; Vincent Jouan interpreta Milo Jaouen; Farouk Bermouga interpreta il giornalista Bertrand Lafont.

La trama de La scogliera dei misteri, fiction con Garance Thénault

La scogliera dei misteri è una miniserie che racconta la storia di Lola Brémond. Dopo la morte di sua madre Julie, tutto ciò che resta della sua famiglia è uno zio. Lola decide di lasciare Bordeaux per andare a lavorare in un prestigioso hotel in Bretagna, che l'ha convocata per un colloquio di lavoro. Quando arriva, però, i titolari sostengono di non averla mai chiamata. Inoltre, la donna riceve un messaggio anonimo, che la invita a leggere il giornale locale. Lì trova un articolo su una donna morta 25 anni prima, che ha un aspetto identico al suo. Un messaggio successivo la informa: "Quella è tua madre". L'omicidio è avvenuto tre mesi dopo la nascita di Lola, così la donna scopre di essere stata adottata e si rimbocca le maniche per conoscere la sua storia e scoprire l'assassino della sua vera madre.

Dove vedere le tre puntate della serie francese in replica e in streaming

La scogliera dei misteri, foto di scena

La fiction La scogliera dei misteri andrà in onda dal 12 al 26 aprile su Rai1. Per assistere alle tre puntate della miniserie in streaming, basterà collegarsi al sito RaiPlay.it. Sulla piattaforma, sarà possibile vedere anche gli episodi in replica dopo la messa in onda. Ecco, intanto, la programmazione completa: