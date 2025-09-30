Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito

La Forza di una donna cambia orario e durata: la nuova programmazione dopo Uomini e Donne

La Forza di una donna, la soap turca che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5, cambia programmazione. Gli episodi avranno una durata più breve rispetto al solito, il tutto per lasciare spazio al daytime di Amici e del Grande Fratello.
Arriva il Festival che fa rumore: 4 e 5 ottobre, Roma. Prenota il tuo posto gratuito!
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Cambiamenti in vista nel pomeriggio di Canale 5. La fiction turca La forza di una donna non andrà più in onda nella solita fascia oraria, ma la durata degli episodi è stata accorciata per motivazioni che riguardano una nuova ridistribuzione del palinsesto, con l'introduzione di alcuni daily come quello del Grande Fratello e quello di Amici.

Come cambia la programmazione nel pomeriggio di Canale 5

Da martedì 30 settembre, dopo la prima puntata di lunedì 29, torna la striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello e per questa ragione gli episodi de La Forza di una donna subiranno delle modifiche e, infatti, dureranno meno del previsto. Stando alla nuova programmazione, inizieranno subito dopo la puntata Uomini e Donne, quindi alle 16.05 e si concluderanno alle 16.25. Subito dopo, poi, andrà in onda un attesissimo daytime, quello di Amici, la cui prima puntata è andata in onda domenica scorsa. L'appuntamento con i giovani allievi della scuola di Canale 5, quindi, sarà dalle 16.25 alle 16.55. Una staffetta serrata, dal momento che, subito dopo, è arriva Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi. La trasmissione pomeridiana dedicata all'informazione si concluderà alle 18:30 per lasciare spazio proprio alla fascia quotidiana del reality di Canale 5 che, gli anni scorsi, era inglobato nel contenitore di Pomeriggio Cinque.

Gli orari de La forza di una donna non cambiano nel weekend

Resta invariato, invece, l'appuntamento del weekend dedicato alla fiction La forza di una donna. Se, infatti, durante la settimana gli episodi subiscono qualche taglio in termini di durata, nel fine settimana non cambierà invece l'impostazione e la fiction resta ben salda alle due ore di messa in onda del sabato pomeriggio. La soap, infatti, verrà trasmessa subito dopo Beautiful e i fan, ormai appassionati alle avventure di Bahar, potranno goderne dalle 14.35 alle 16.30. Dopodiché, appuntamento con le interviste di Verissimo.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
BALLANDO
CON LE STELLE
Mariotto risponde alla senatrice Fdi: “Vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli"
Senatrice FdI contro Lucarelli per le frasi su Marcella Bella a Ballando: "Offensive e di carattere sessuale"
Milly Carlucci battuta nettamente da Maria De Filippi: serve Stefano De Martino come traino per Rai1
Gennaro Marco Duello
Barbara D'Urso esordisce a Ballando e Selvaggia Lucarelli la trafigge subito: "Fai meno faccette"
Lucarelli su Marcella Bella: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata"
La legge di Rosa Chemical: "Amo stare in situazioni in cui non c'entro un ca**o"
Guillermo Mariotto incorona Francesca Fialdini: "Il tuo distacco mi eccita"
Lucarelli dura su Convertini: "Sei sempre stato un uomo medio, che pa**e", Rossella Erra si infuria
La classifica dopo la prima puntata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views