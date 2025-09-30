La Forza di una donna cambia orario e durata: la nuova programmazione dopo Uomini e Donne

Cambiamenti in vista nel pomeriggio di Canale 5. La fiction turca La forza di una donna non andrà più in onda nella solita fascia oraria, ma la durata degli episodi è stata accorciata per motivazioni che riguardano una nuova ridistribuzione del palinsesto, con l'introduzione di alcuni daily come quello del Grande Fratello e quello di Amici.

Come cambia la programmazione nel pomeriggio di Canale 5

Da martedì 30 settembre, dopo la prima puntata di lunedì 29, torna la striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello e per questa ragione gli episodi de La Forza di una donna subiranno delle modifiche e, infatti, dureranno meno del previsto. Stando alla nuova programmazione, inizieranno subito dopo la puntata Uomini e Donne, quindi alle 16.05 e si concluderanno alle 16.25. Subito dopo, poi, andrà in onda un attesissimo daytime, quello di Amici, la cui prima puntata è andata in onda domenica scorsa. L'appuntamento con i giovani allievi della scuola di Canale 5, quindi, sarà dalle 16.25 alle 16.55. Una staffetta serrata, dal momento che, subito dopo, è arriva Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi. La trasmissione pomeridiana dedicata all'informazione si concluderà alle 18:30 per lasciare spazio proprio alla fascia quotidiana del reality di Canale 5 che, gli anni scorsi, era inglobato nel contenitore di Pomeriggio Cinque.

Gli orari de La forza di una donna non cambiano nel weekend

Resta invariato, invece, l'appuntamento del weekend dedicato alla fiction La forza di una donna. Se, infatti, durante la settimana gli episodi subiscono qualche taglio in termini di durata, nel fine settimana non cambierà invece l'impostazione e la fiction resta ben salda alle due ore di messa in onda del sabato pomeriggio. La soap, infatti, verrà trasmessa subito dopo Beautiful e i fan, ormai appassionati alle avventure di Bahar, potranno goderne dalle 14.35 alle 16.30. Dopodiché, appuntamento con le interviste di Verissimo.