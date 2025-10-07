Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito

“Cancellata Tradimento su Canale 5”: cosa c’è di vero dietro la notizia di chiusura della soap turca

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Tradimento, la popolare soap turca di Canale 5, stia per essere cancellata. In realtà, la serie non verrà chiusa e si sta semplicemente avvicinando al finale di stagione, previsto per novembre: da cosa potrebbe essere sostituita e quali informazioni apprende Fanpage.it.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
1 CONDIVISIONI
Immagine

Nelle ultime ore si è diffusa online la notizia secondo cui Tradimento, la popolare soap turca di Canale 5, stia per essere cancellata. In realtà, la serie non verrà chiusa e si sta semplicemente avvicinando al finale di stagione, previsto per novembre: da cosa potrebbe essere sostituita e quali informazioni apprende Fanpage.it.

Nessuna cancellazione, solo il finale di stagione

La fiction, che ha conquistato il pubblico con intrecci sentimentali e colpi di scena in pieno stile turco, si conferma uno dei titoli più seguiti del daytime Mediaset. Tornata in onda a fine agosto dopo la pausa estiva, ha registrato ascolti solidi, con una media di oltre 2,3 milioni di spettatori a puntata e uno share stabile tra il 16 e il 17%. Numeri che confermano quanto il genere continui a essere una scommessa vincente per Canale 5.

Dunque, nessuna chiusura né decisioni improvvise da parte di Mediaset. Il percorso di Tradimento segue la sua naturale conclusione narrativa, come accade per ogni soap arrivata al termine di una stagione. Dopo il finale, la rete dovrà semplicemente decidere con quale titolo riempire la fascia oraria lasciata libera.

Leggi anche
Ascolti tv 5 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati di Balene e Che Tempo che fa

Da cosa verrà sostituita: cosa apprende Fanpage

Tra le ipotesi più accreditate, c’è “Io sono Farah”, un’altra produzione turca che ha già riscosso ottimi consensi durante l’estate. La serie, apprezzata per la qualità della scrittura e la forza dei personaggi, potrebbe presto tornare in prima serata, forse proprio al venerdì, giornata in cui Mediaset punta a consolidare il suo pubblico più fedele. Al momento, però, Fanpage apprende che la rete non ha preso ancora una decisione certa.

Ercan Kesal (Sezai) e Vahide Percin (Guzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2
Ercan Kesal (Sezai) e Vahide Percin (Guzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

Le strategie Mediaset per il palinsesto autunnale

Il mese di novembre segnerà una fase di riassetto per i palinsesti Mediaset, con diversi cambiamenti in arrivo tra prime e seconde serate. Mentre “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti potrebbe lasciare spazio al ritorno di “Striscia la Notizia”, le reti del Biscione sembrano pronte a rinnovare la propria offerta per restare competitive contro i grandi format Rai. In questo quadro, il successo di “Tradimento” rappresenta una conferma importante: le soap turche restano un pilastro della programmazione di Canale 5, capaci di garantire ascolti solidi con costi di produzione contenuti.

Serie Tv e Fiction
1 CONDIVISIONI
Immagine
GRANDE
FRATELLO
Nessun eliminato il 6 ottobre: Domenico, Anita e Donatella immuni, 3 concorrenti in nomination
La storia di Grazia Kendi: "Sono stata violentata, la rabbia che ho dentro viene da lì"
Simona Ventura si commuove con Francesca: "I matrimoni finiscono, ma non si smette di essere genitori"
Matteo da ex pugile finisce sul ring contro tutti: "Se non vi sto bene, nominatemi"
Giulio Carotenuto inizia male: ci prova con tutte ma le concorrenti lo smascherano
Giulia Soponariu cita Meloni e viene chiamata in confessionale, cosa è successo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views