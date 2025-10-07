“Cancellata Tradimento su Canale 5”: cosa c’è di vero dietro la notizia di chiusura della soap turca

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Tradimento, la popolare soap turca di Canale 5, stia per essere cancellata. In realtà, la serie non verrà chiusa e si sta semplicemente avvicinando al finale di stagione, previsto per novembre: da cosa potrebbe essere sostituita e quali informazioni apprende Fanpage.it.

Nelle ultime ore si è diffusa online la notizia secondo cui Tradimento, la popolare soap turca di Canale 5, stia per essere cancellata. In realtà, la serie non verrà chiusa e si sta semplicemente avvicinando al finale di stagione, previsto per novembre: da cosa potrebbe essere sostituita e quali informazioni apprende Fanpage.it.

Nessuna cancellazione, solo il finale di stagione

La fiction, che ha conquistato il pubblico con intrecci sentimentali e colpi di scena in pieno stile turco, si conferma uno dei titoli più seguiti del daytime Mediaset. Tornata in onda a fine agosto dopo la pausa estiva, ha registrato ascolti solidi, con una media di oltre 2,3 milioni di spettatori a puntata e uno share stabile tra il 16 e il 17%. Numeri che confermano quanto il genere continui a essere una scommessa vincente per Canale 5.

Dunque, nessuna chiusura né decisioni improvvise da parte di Mediaset. Il percorso di Tradimento segue la sua naturale conclusione narrativa, come accade per ogni soap arrivata al termine di una stagione. Dopo il finale, la rete dovrà semplicemente decidere con quale titolo riempire la fascia oraria lasciata libera.

Da cosa verrà sostituita: cosa apprende Fanpage

Tra le ipotesi più accreditate, c’è “Io sono Farah”, un’altra produzione turca che ha già riscosso ottimi consensi durante l’estate. La serie, apprezzata per la qualità della scrittura e la forza dei personaggi, potrebbe presto tornare in prima serata, forse proprio al venerdì, giornata in cui Mediaset punta a consolidare il suo pubblico più fedele. Al momento, però, Fanpage apprende che la rete non ha preso ancora una decisione certa.

Ercan Kesal (Sezai) e Vahide Percin (Guzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

Le strategie Mediaset per il palinsesto autunnale

Il mese di novembre segnerà una fase di riassetto per i palinsesti Mediaset, con diversi cambiamenti in arrivo tra prime e seconde serate. Mentre “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti potrebbe lasciare spazio al ritorno di “Striscia la Notizia”, le reti del Biscione sembrano pronte a rinnovare la propria offerta per restare competitive contro i grandi format Rai. In questo quadro, il successo di “Tradimento” rappresenta una conferma importante: le soap turche restano un pilastro della programmazione di Canale 5, capaci di garantire ascolti solidi con costi di produzione contenuti.