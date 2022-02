La Cina ha censurato la trama LGBTQ della serie Friends In Cina, alcune piattaforme streaming hanno distribuito la popolare serie Friends eliminando ogni riferimento agli sviluppi LGBTQ della trama.

A cura di Elisabetta Murina

La Cina ha fatto alcune modifiche alla trama di Friends che hanno fatto indignare i fan sui social media. Le principali piattaforme streaming del Paese hanno mandato in onda le dieci stagioni della polpolare serie tv con Jennifer Aniston censurando gli sviluppi LGBTQ dagli episodi.

Perché la Cina ha censurato Friends

Su alcune piattaforme streaming cinesi, come Shou Video e iQiyi, le stagioni di Friends erano disponibili già nel 2012, nella loro versione originale. A partire dall'11 febbraio di quest'anno, altre piattaforme dedicate hanno iniziato a riproporre la serie, visto il successo dello speciale Friends The Reunion uscito nel 2021. Ma negli episodi è stata eliminata totalmente la trama LGBTQ e questo non è di certo passato inosservato ai fan della popolare sitcom americana, che sul social media Weibo (simile a Twitter), hanno espresso il loro malessere per le modifiche, usando l'hashtag #FriendsCensored.

Il motivo della censura sono le stringenti regole cinesi in materia di controllo dei media e dell'intrattenimento. Le più recenti risalgono al 2106 e stabiliscono che tutti i programmi televisivi non dovrebbero mostrare nelle trame relazioni gay, contenuti volgare e altri argomenti che esagerano il "lato oscuro della società".

Una scena di Friends con Joey, uno dei protagonisti

Quali scene sono state eliminate

Sono diversi i momenti cancellati dagli episodi di Friends: nella prima stagione, ad esempio, è stato tolta ogni conversazione tra Ross e l‘ex moglie Carol Willick, che divorzia da lui dopo aver realizzato di essere lesbica e innamorata di Susan Bunch. Via anche tutti i dialoghi sessualmente allusivi. La serie, che ha tra i protagonisti Jennifer Aniston, è arrivata a 10 stagioni e ha fatto il suo debutto nel 1994, diventando un vero e proprio cult, tanto che è stata organizzata anche la reunion.