Ivan Silvestrini sul finale di Mare Fuori 3: “C’è un indizio che tutti sembrano ignorare” Il regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, torna a rispondere alle domande dei fan. Sul finale di Mare Fuori 3: “C’è un indizio che tutti sembrano ignorare. La luce ha sempre una direzione”. Poi sulle riprese della quarta stagione: “Non so con certezza quando inizieremo. Volete partecipare? Abbiate pietà”.

Ivan Silvestrini torna a rispondere alle domande dei fan di Mare Fuori su Instagram. Con un box domande il regista della serie televisiva di successo ha dato modo agli utenti social di spazzare via diversi dubbi sulla fiction e sulle riprese della nuova stagione che dovrebbero iniziare a maggio, stando a quanto rivelato da Lucrezia Guidone in un'intervista a Chi. Poi sul finale dell'ultima puntata: "C'è un indizio che tutti sembrano ignorare".

Le parole di Ivan Silvestrini sulle riprese di Mare Fuori 4

Le riprese di Mare Fuori 4 non sono ancora iniziate ma i fan della serie televisiva sono in trepidante attesa. Il regista Ivan Silvestrini nelle ultime ore ha risposto alle domande dei fan e ha confessato di non sapere ancora esattamente quando partiranno. I più curiosi gli hanno poi chiesto se si potrà assistere alle scene in anteprima, sul set. Così alla domanda "Si può assistere alle riprese?", la risposta è stata: "In teoria no, è un lavoro che richiede estrema concentrazione e non è fatto per avere un pubblico mentre si gira. In pratica, abbiate pietà". Il regista è ritornato poi sul malinteso che si è creato lo scorso 3 marzo quando pubblicò un video di saluti a Cardiotrap e Pino (i personaggi interpretati da Domenico Cuomo e Artem) e alla domanda di un utente che gli ha chiesto se i due fossero ancora nella sceneggiatura della prossima stagione ha replicato:

Ci saranno. Il malinteso nacque da un video con gli applausi di fine set che si fanno quando un attore finisce le sue giornate di lavoro in una determinata stagione/produzione.

Un fan della serie tv ha poi chiesto se fossero nati amori sul set, così Silvestrini ha spiegato: "Difficile escluderlo, ma non quelli che sperate voi".

La risposta sul finale di Mare Fuori 3

Un'altra risposta è finita al centro dell'attenzione e riguarda il finale di stagione alla quale già tempo fa rispose sostenendo che il colpo non fosse finito a vuoto. L'ultima scena di Mare Fuori 3 vede protagonisti Carmine (Massimiliano Caiazzo), Rosa (Maria Esposito) e Don Salvatore (Raiz) nel pieno di una sparatoria e i titoli di coda subito dopo che lasciano il dubbio: che cosa è successo? Ivan Silvestrini ha confessato che in quella parte ci sarebbe un indizio che a molti è sfuggito. Alla domanda: "Nell'ultima scena c'è un quarto personaggio?", il regista ha replicato così: "Non posso risponderti ma voglio darti un indizio che tutti sembrano ignorare. La luce ha sempre una direzione". Le parole potrebbero dunque riaprire il caso finale alternativo che ha visto, un mese fa, coinvolto Giacomo Giorgio, Ciro Ricci in Mare Fuori.