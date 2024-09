video suggerito

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre: il clamoroso ritorno di Vittorio Conti Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre. Quando andrà in onda la puntata con il ritorno di Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre svelano un importante e atteso colpo di scena: il ritorno di Vittorio Conti. L'astio di Tancredi nei suoi confronti potrebbe rivelarsi molto pericoloso. L'appuntamento con i nuovi episodi della fiction è su Rai1 alle ore 16:00. Non mancheranno altri momenti particolarmente intensi. Elvira, infatti, avrà una violenta lite con il padre e deciderà di tagliare i ponti con lui. Le anticipazioni e quando andrà in onda la puntata con il ritorno di Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata di lunedì 30 settembre

Tancredi comunica a Marta che farà in modo che Vittorio abbia i disegni realizzati dal padre di Matilde. Umberto riesce a sorprendere Adelaide, lanciando un'idea che coinvolge Odile. Salvo è determinato più che mai a tentare di fare cambiare idea ai genitori di Elvira sul suo conto, così li invita a una cena sofisticata al Circolo. Tancredi ritrova le lettere che Matilde gli ha scritto molti anni prima.

I sospetti di Armando su Enrico: la trama dell'episodio di martedì 1 ottobre

Enrico riceve una busta che riguarda sua figlia. Armando inizia a sospettare che Brancaccio non abbia detto tutta la verità. La cena al Circolo suscita un comportamento molto strano nel padre di Elvira. Andrea, infatti, si reca in caffetteria e fa domande invadenti su Salvatore e Armando. Tancredi riceve una telefonata da Vittorio.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 2 ottobre

Roberto annuncia che Vittorio sta per arrivare al Paradiso. Intanto, Tancredi viene a conoscenza di un fatto di cronaca che lo porta a provare odio nei confronti di Vittorio e a volersi vendicare di lui. Odile trasgredisce alle rigide regole del Circolo e così crea un'ondata di scalpore. Salvo ed Elvira sono di nuovo speranzosi di poter ufficializzare il loro fidanzamento.

Il ritorno di Vittorio Conti: la trama della puntata di giovedì 3 ottobre

Marcello propone a Odile di lavorare al Paradiso con lui. Per Elvira, intanto, sono giorni intensi. Da una parte Salvo le confida la verità su Giuseppe Amato, dall'altra ha una lite feroce con il padre. Dopo mesi, Vittorio Conti torna al Paradiso delle Signore. Il suo arrivo è accolto con grande entusiasmo. Poi, l'uomo incontra Tancredi.

Le anticipazioni dell'episodio di venerdì 4 ottobre

Tancredi si appropria della pistola di Umberto e glielo confessa. Vittorio decide di graziare Tancredi. Gli comunica che non lo denuncerà e non rivelerà a nessuno l'accaduto. Dopo la lite con il padre, Elvira prende una decisione drastica. Decide di tagliare i ponti con lui e lo comunica a Salvatore.