Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio: Umberto in pericolo, Greta e il caso della lettera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda dal 16 al 20 febbraio portano svolte decisive nelle vite dei protagonisti. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1, ecco cosa vedremo nelle prossime puntate.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 febbraio

Il legame tra Odile ed Ettore si fa sempre più profondo, ma dietro il sentimento si nasconde un'insidia: lo stilista, d'accordo con la sorella, sta pianificando un furto ai danni di Umberto. L'obiettivo è un'antica missiva scritta dal padre dei due. Intanto, una notizia improvvisa scuote Casa Puglisi: Agata riceve un telegramma che la obbliga ad anticipare la partenza per Firenze. Nonostante il dispiacere, Ciro e Concetta mascherano la malinconia per non rovinarle il momento. Tensione invece tra Rosa e Marcello, ormai ai ferri corti, mentre Umberto, messo in allerta da Matteo su una foto sospetta, inizia a dubitare seriamente di Ettore.

Cosa succede martedì 17 febbraio

Rosa trova lo spunto perfetto per il prossimo numero di Paradiso Donna. Se Tancredi apprezza immediatamente l'iniziativa, lo stesso non si può dire di Barbieri, che entra nuovamente in rotta di collisione con la nipote di Armando. A riportare la pace tra i due ci penserà Roberto con un'abile mossa editoriale. Nel frattempo, Irene attraversa un periodo d'oro: l'intesa con Cesare è alle stelle e il chiarimento con Rebecca le ha ridato serenità. Sul fronte investigativo, il Commendatore invia Matteo a Londra per scavare nel passato dei fratelli Marchesi, mentre Concetta vive ore di ansia per la gestione della Caffetteria.

L'appuntamento di mercoledì 18 febbraio

La fiducia di Odile nei confronti di Ettore gioca a favore dei piani criminali di quest'ultimo: la giovane, ignara di tutto, gli fornisce le chiavi d'accesso alla cassaforte del Guarnieri. Mentre il Commendatore è lontano, impegnato a Monza sul set cinematografico, Ettore e Greta sono pronti all'azione. Nel frattempo, un imprevisto scuote il magazzino: Johnny è vittima di un incidente. Irene, preoccupatissima, corre subito in suo aiuto dimostrando un affetto profondo.

La trama della puntata di giovedì 19 febbraio

Per allentare la pressione degli ultimi giorni, Roberto convince Marcello a passare una serata al Circolo. L'uscita, però, si trasforma in un boccone amaro per Barbieri: l'uomo si ritrova davanti Tancredi e Rosa in sintonia mentre preparano un'intervista. La vista dei due insieme accende una forte gelosia in Marcello. La serata diventa così l'occasione per un faccia a faccia inevitabile tra Rosa e Marcello, decisi a mettere una volta per tutte le carte in tavola sui propri sentimenti.

Cosa vedremo venerdì 20 febbraio

È il giorno della partenza per Agata e Mimmo, ma l'entusiasmo è frenato dalla scoperta che Ciro non ha ancora trovato un sostituto per la Caffetteria, lasciando l'attività nel caos. Il momento clou della settimana avviene però a Villa Guarnieri: sfruttando il trambusto di un servizio fotografico, i Marchesi riescono finalmente a violare la cassaforte di Umberto. Greta riesce a fotografare l'attesa lettera del padre, ottenendo finalmente ciò che cercavano.