Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio: Ettore vuole rovinare il progetto delle riprese

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 9 al 13 febbraio. Ecco cosa succede: il Grande Magazzino si trasforma in un set cinematografico con l'arrivo del difficile regista Nazzareno Amidei. Agata e Mimmo continuano a progettare il loro futuro fiorentino mentre Ciro e Concetta devono fare i conti con la prospettiva di restare soli. Tancredi propone a Rosa un'opportunità professionale che potrebbe cambiare tutto, Ettore tenta di sabotare il successo del Paradiso e Enrico si preoccupa per le condizioni di salute di Anita. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9 febbraio

Il viaggio a Firenze ha acceso l'entusiasmo di Agata e Mimmo, che non smettono di immaginare la loro nuova vita insieme in Toscana. Al Paradiso prendono il via i preparativi per le riprese del musicarello e Delia si trova divisa tra l'eccitazione di occuparsi delle acconciature sul set e l'ansia di dover lavorare con Nazzareno Amidei, celebrità nota per il carattere impossibile. Johnny accetta di sostituire Fulvio in magazzino, liberandolo per il nuovo incarico. Rosa riceve l'incarico di curare un diario per Paradiso Donna che documenti il dietro le quinte della produzione cinematografica. Quando capisce che l'idea è nata da Marcello, decide di mettere da parte le tensioni personali e collaborare con lui nel modo più professionale possibile.

La puntata di martedì 10 febbraio

Ciro e Concetta osservano l'entusiasmo di Mimmo e Agata per il trasferimento e cominciano a ragionare sul futuro che li aspetta: cosa ne sarà della famiglia e della Caffetteria quando i ragazzi partiranno per la Toscana? Fulvio ringrazia Roberto per la fiducia dimostrata affidandogli l'incarico di contabile, mentre le Veneri chiacchierano dei loro programmi per San Valentino. Marina nota che Amidei rivolge attenzioni particolari a Delia e non nasconde il suo disappunto. Al rientro da Londra, Ettore scopre con amarezza che non solo le riprese si svolgeranno al Paradiso, ma che il Grande Magazzino ha anche lanciato "Cronache dal set", un progetto editoriale che minaccia di relegare Galleria Milano Moda nell'ombra totale.

Cosa succede mercoledì 11 febbraio

Tancredi sorprende Rosa proponendole un'opportunità lavorativa di grande interesse, ma l'impegno preso con le Cronache la spinge a prendersi tempo prima di decidere. Botteri non nasconde la gelosia per l'attenzione che Amidei dedica a Delia. Irene litiga con Rebecca a proposito del regalo di San Valentino per Cesare e cerca conforto in Johnny. La situazione si fa seria quando Anita si ammala: alcuni sintomi allarmano il dottor Proietti. Matteo scopre che Ettore ha alterato il progetto delle riprese per danneggiare il Paradiso e lo affronta duramente davanti a Odile, riaccendendo uno scontro che sembrava sopito.

L'appuntamento di giovedì 12 febbraio

Johnny riesce a riconciliare Irene e Rebecca, poi Cesare sorprende Irene con un annuncio inaspettato. Ciro si mette alla ricerca di un nuovo cuoco che possa sostituire Mimmo, mentre Enrico comincia a sospettare che la malattia di Anita sia qualcosa di ben più grave di una semplice influenza. Rosa arriva a una decisione definitiva sulla proposta di Tancredi. Odile ed Ettore si confrontano su quanto accaduto la sera precedente e riescono a fare pace, ma Umberto assiste alla scena con più di una perplessità sulla solidità del loro rapporto.

Cosa vedremo venerdì 13 febbraio

Informato delle pressioni che Amidei esercita su Delia, Botteri decide di intervenire. Fulvio e Caterina rispolverano la complicità di coppia organizzando un San Valentino lontano dagli schemi tradizionali. Marcello intravede nella decisione presa da Rosa un possibile spiraglio per ricostruire il loro rapporto. Matteo si confida con Umberto ammettendo i dubbi che nutre su Ettore e sulle sue reali intenzioni. Irene è convinta che la storia con Cesare sia ormai finita, senza immaginare la sorpresa che lui sta preparando per lei.