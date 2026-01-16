Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio: il malore di Fulvio e il segreto di Irene

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio. Nelle nuove puntate, un dramma familiare che coinvolgerà Caterina, figlia di Fulvio, mentre Irene dovrà gestire l'improvviso ritorno di Zia Sandra e i suoi sospetti su Cesare e Johnny. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 gennaio

La settimana si apre con il ritorno di Mimmo dalla Sicilia: il ragazzo appare finalmente sereno dopo aver ricucito i rapporti con il padre. Al Paradiso, intanto, Irene fatica a nascondere la gelosia per il legame tra Johnny e Barbara, nonostante cerchi di mostrarsi indifferente. Marina decide di immergersi totalmente nel suo nuovo ruolo di commessa chiedendo supporto a Landi, mentre Odile si schiera al fianco di Matteo per salvare le riprese del film. Sul fronte personale, Fulvio sceglie di scusarsi con Roberto ma conferma la volontà di lasciare il magazzino, continuando a mentire a Caterina sulla sparizione di Mario.

Cosa succede nella puntata di martedì 20 gennaio

Marina si rivela perfetta nei panni di Venere, attirando l'attenzione di tutti. Johnny prova a rassicurare Irene confessandole che il bacio con Barbara era solo una messa in scena, mentre Enrico inizia con entusiasmo la collaborazione con il dottor Moretti. Le tensioni esplodono a casa di Fulvio: l'uomo si confida con Concetta sul peso delle bugie dette alla figlia, ignaro che Caterina stia organizzando una fuga segreta verso Roma per rintracciare Mario e ottenere finalmente le risposte che cerca.

La trama di mercoledì 21 gennaio

Il ritorno improvviso di Zia Sandra a Milano getta il panico: la donna scopre che Irene ha passato il Natale con Cesare e pretende di conoscerlo. Intanto, il futuro del musicarello è a rischio per mancanza di fondi: Ettore chiede l'aiuto di Umberto per non deludere Odile. Il vero dramma, però, colpisce Fulvio: proprio mentre scopre il piano di fuga della figlia per Roma, l'uomo accusa un improvviso malore. Spaventata, Caterina rinuncia al viaggio per accudire il padre, il quale inizia a riconsiderare l'idea di dare le dimissioni dal lavoro.

L'appuntamento di giovedì 22 gennaio

Johnny intercetta casualmente una conversazione privata tra Delia e Irene che lo lascia senza parole. Nel frattempo, al magazzino, Marina trasforma il set in un ambiente di altissima professionalità. Una sorpresa arriva dalla Caffetteria: grazie ai consigli di Caterina, Mimmo prepara un soufflé talmente perfetto da conquistare un cliente misterioso e influente. Sul fronte economico, Umberto interviene ufficialmente per finanziare il film, svelando ad Odile che il merito dell'iniziativa è di Ettore.

Cosa vedremo venerdì 23 gennaio

La settimana si chiude con grandi ritorni: sia Fulvio che Marcello riprendono il loro posto al Paradiso. Se per Agata arriva la gioia dell'ammissione al corso di restauro, per Mimmo il successo è pubblico: un articolo di giornale elogia le sue doti culinarie. Zia Sandra, però, scopre che Irene convive con Johnny e mette in guardia la nipote sulla possibile reazione di Cesare. Mentre Rosa si fa sentire con una telefonata a sorpresa direttamente da New York, Odile si convince che il gesto di Ettore sia una prova d'amore, senza sospettare di essere diventata una pedina nelle mani dei fratelli Marchesi.