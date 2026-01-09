Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: Fulvio scopre il segreto su Mario e Roberto
Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio. Nelle nuove puntate, la Contessa sceglie la clausura, mentre Fulvio scopre la verità sulla relazione tra Mario e Roberto. Rosa e Marcello verso il sì, ma una lettera cambia tutto. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.
Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 gennaio
l lunedì si apre con una notizia che scuote Villa Guarnieri: Umberto comunica che Adelaide ha scelto la via del convento, nel tentativo di ritrovare una serenità perduta. Nel frattempo, Marta riconosce a Marcello la correttezza di aver protetto la zia non svelando il suo gesto. Intanto al Paradiso si guarda al futuro: si lavora ai costumi per il musicarello di Marina, mentre Fulvio affida il magazzino a Johnny per correre a Roma: il suo obiettivo è rintracciare Mario dopo la sua sparizione improvvisa.
La trama dell'episodio di martedì 13 gennaio
La mancanza della madre Adelaide inizia a farsi sentire pesantemente su Odile. Nonostante il sostegno di Umberto, la ragazza si sente sopraffatta e decide di abbandonare la gara creativa contro la Galleria Milano Moda. Mentre le Veneri organizzano una serata al cinema per distrarre Caterina, Tancredi pianifica un viaggio a New York per un'intervista alla scrittrice Susan Sontag. Buone notizie, invece, per Rosa e Marcello, che sembrano finalmente aver trovato la chiave per vivere la loro relazione senza più ombre.
Cosa succede nell'episodio di mercoledì 14 gennaio
Preoccupato per il morale di Odile, Matteo Portelli decide di intervenire personalmente. Il suo incontro con la ragazza a Villa Guarnieri si rivela provvidenziale: riesce infatti a convincerla a non gettare la spugna e a rientrare nella competizione professionale. Svolta lavorativa anche per Enrico, che grazie all'intermediazione di Don Saverio ottiene una proposta dal dottor Moretti. Spazio anche alla leggerezza: Johnny si propone come cavaliere per Barbara, dubbiosa se partecipare o meno a un battesimo senza un compagno.
L'appuntamento di giovedì 15 gennaio
Il ritorno di Fulvio da Roma porta con sé una tempesta emotiva. L'uomo affronta Roberto Landi, costringendolo a uscire allo scoperto: Roberto confessa finalmente la sua relazione con Mario. La verità lascia Fulvio pietrificato, tanto da spingerlo a voler rassegnare le dimissioni dal Paradiso; solo un intervento disperato di Marta potrebbe fargli cambiare idea. Intanto, Umberto scopre con soddisfazione che Odile è tornata al lavoro e decide di ringraziare privatamente Matteo per l'aiuto dato alla figlia.
Cosa vedremo venerdì 16 gennaio
Mentre Rosa e Marcello accelerano i preparativi per le nozze cercando la location ideale, l'ombra di Adelaide torna a farsi sentire. La Contessa invia una lettera di scuse, il cui contenuto spinge Marcello a un duro sfogo con Umberto. Fulvio, pur confermando a Caterina la voglia di andarsene, sceglie di proteggerla tacendo la verità su Roberto. Sul fronte gelosie, Irene non nasconde il fastidio nel vedere Johnny e Barbara sempre più intimi. Il colpo di scena finale riguarda Rosa: dopo aver letto le parole della Contessa, la ragazza prenderà una decisione improvvisa che lascerà tutti senza parole.