Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 3 al 7 marzo: Umberto parte per Londra, Tancredi rivela tutto a Rosa Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 marzo alle ore 16 su Rai1. Umberto vola a Londra deciso a trovare Adelaide, Rosa è sconvolta dalle confessioni di Tancredi.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 3 a venerdì 7 marzo, alle ore 16 su Rai1. Nella prossime puntate, le condizioni di Adelaide preoccupano tutti, in primis Umberto che decide di partire per l'Inghilterra. Tancredi si confida con Rosa, sconvolta per tutto quello che le ha raccontato è indecisa sul da farsi. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni della puntata del 3 marzo

Marcello, dopo aver discusso con Rosa, prende la decisione di non interferire nel suo rapporto di lavoro con Tancredi. Intanto Enrico ha studiato in maniera approfondita la cartella clinica di Adelaide, dal momento che le sue condizioni continuano ad essere gravi, e Umberto assolda un investigatore privato per scovare la Contessa. Agata ha ricevuto in regalo un libro e prova a capire chi sia l'uomo ad aver avuto questo pensiero per lei, nel frattempo Delia propone di creare nuovi look per i capelli in vista del servizio fotografico per la nuova collezione del Paradiso. Tancredi, fa una sorpresa a Rosa.

Tancredi si confida con Rosa: la trama dell'episodio di martedì 4 marzo

Umberto si decide a raccontare la verità sulle condizioni di salute di Adelaide a Marta e Odile, ma qualcosa cambia improvvisamente le carte in tavola. Delia fa vedere la prima acconciatura per l'abito disegnato da Botteri, il quale resta folgorato. Nel frattempo, a Galleria Milano Moda, Tancredi si confida con Rosa sulla sua storia con Matilde e nel corso dell'intervista le dà la possibilità di pubblicare anche questa storia, soprattutto la parte in cui confessa di essere stato lui ordinare l'incendio al mobilificio Frigerio.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 marzo

Mimmo confessa ad Agata di averle regalato il libro, ma lei non la prende bene. Rosa non sa se pubblicare quanto le è stato raccontato da Tancredi, per cui decide di incontrarlo di nuovo per porgli altre domande e lui le fa una rivelazione sconcertante. Umberto trova l'agenda di Adelaide e leggendola trova dei suggerimenti per scovarla. Rosa, dopo quello che le ha detto Tancredi è sconvolta, per cui chiede a Roberto delle delucidazioni in merito, lui ammette che Vittorio aveva le prove della colpevolezza dell'incendio.

Umberto va in Inghilterra:le anticipazioni di giovedì 6 marzo

Umberto si prepara per un viaggio in Inghilterra dopo aver trovato l'infermiera che si era occupata di Adelaide e che, quindi, può rivelarle dove sta la contessa, ma non vuole rivelare a nessuno la meta del suo viaggio. Marta ascolta una conversazione tra il padre ed Enrico che la fa insospettire. Mirella non può accompagnare Michelino a Bologna per lo Zecchino d'Oro e chiede a Matteo di farlo, lui coinvolge anche Odile. Botteri vorrebbe far sfilare Delia come modella della collezione. Marta esige delle spiegazioni da Enrico, nel frattempo Rosa ha deciso cosa fare dell'intervista con Tancredi.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 7 marzo

Michelino si esibisce allo Zecchino d'Oro e viene visto da tutti al Paradiso. Rosa litiga con Marcello, dopo aver deciso di non pubblicare l'intervista di Tancredi. Roberto convince Mimmo ad accompagnare Agata ad una mostra d'arte, ma lui non è affatto convinto. Giulia vede Botteri con Delia e inizia ad ingelosirsi, Enrico forse ha capito come può aiutare Adelaide.