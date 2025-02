video suggerito

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio: Adelaide sembra scomparsa, Giulia non sa se tradire Botteri Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio alle ore 16 su Rai1. Enrico scopre le reali condizioni di salute di Adelaide, Giulia è indecisa sul tradire Botteri.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio, alle ore 16 su Rai1. Nella prossime puntate, Tancredi proverà a convincere Giulia a tradire Tancredi, mentre Enrico fa una scoperta inaspettata su Adelaide, che sembra scomparsa nel nulla. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni della puntata di lunedì 24 febbraio

Al Paradiso si organizza una festa di Carnevale e Agata prova, con astuzia, raggira Mimmo per ottenere il permesso da suo padre e partecipare alla festa. Tancredi è sempre più insistente con Giulia perché tradisca Botteri, dicendole che per avanzare nella carriera è fondamentale non avere scrupoli. Le condizioni di Adelaide non migliorano, le terapie non hanno avuto successo e, infatti, non si hanno notizie. Marta chiede a sua padre notizie della zia, ma lui mente sul suo stato di salute e decide di partire per Londra e cercarla. Nel frattempo Giulia riceve un invito a cena da Botteri.

Roberto sorprende Marta ed Enrico: la trama dell'episodio di martedì 25 febbraio

Mimmo viene incoraggiato da Ciro ad accompagnare Agata alla festa di Carnevale del Paradiso, ma il ragazzo non sembra essere così convinto. Nel frattempo Marcello e Rosa litigano per colpa di Tancredi e lei decide di proporre a quest'ultimo un'intervista affinché la sua immagine venga riabilitata. Roberto decide di andare da Marta e la scopre con Enrico. Botteri si fa leggere di nuovo le carte da Delia

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 26 febbraio

Marcello, a lavoro con Marta, Roberto e Botteri pensano alla campagna per la nuova collezione, soffermandosi su un solo capo, divenuto iconico. Umberto è di ritorno da Londra, ma non è riuscito a trovare Adelaide che, però, ha contattato Odile telefonicamente. La ragazza dice di averla trovata molto affaticata. Salvo fa un invito a Rosa e Marcello per cena, lei però deve intervistare Tancredi. Guarnieri decide di rivolgersi ad Enrico per una consulenza medica.

Enrico scopre le condizioni di Adelaide: le anticipazioni di giovedì 27 febbraio

Enrico viene a conoscenza delle condizioni di Adelaide, per le quali Umberto gli chiede discrezione, mettendolo in difficoltà con Marta. Botteri dice a Giulia di non poterla accompagnare alla festa, ma quando lo vede con Delia, perde le staffe. Tancredi si apre con Rosa, parlandole della sua relazione con Matilde.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 28 febbraio

Marcello ha ricevuto un riconoscimento molto importante da Confindustria, ma nonostante il traguardo non sembra intenzionato a festeggiare, per cui è Matteo a pensarci organizzando una festa a sorpresa. Mimmo ha capito che Agata ha un interesse per Roberto. Giulia ha deciso che fare in merito al tradimento di Botteri. Adelaide ricompare con Umberto, inviandogli un messaggio piuttosto criptico. Michelino è stato scelto per partecipare allo Zecchino d'Oro.