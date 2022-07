Il bacio interrotto dalla suora, chi sono le attrici e per cosa stavano posando: parla il fotografo Luigi Sgambato, il fotografo del bacio tra Serena de Ferrari e Kyshan Wilson diventato virale dopo l’interruzione della suora contrariata, spiega a Fanpage.it che non era una scena finta messa su ad arte e non c’entrava niente con le riprese di Mare Fuori: “Il bacio fa parte di uno shooting su una storia d’amore, la suora poi ci ha anche accusati di essere la generazione che ha causato il Coronavirus”.

Luigi Sgambato, il fotografo dello scatto del bacio tra Serena de Ferrari e Kyshan Wilson diventato virale dopo l'interruzione della suora contrariata, spiega a Fanpage.it che non era una scena finta messa su ad arte e non c'entrava niente con le riprese di Mare Fuori 3: "Il bacio fa parte di uno shooting su una storia d'amore tra due ragazze, destinato a una rivista in uscita ad agosto. La suora ci ha colti alla sprovvista, inveendo prima contro di loro e poi accusandoci anche di essere la generazione che ha causato il Coronavirus".

Chi sono le attrici del bacio e per cosa stavano posando

Serena de Ferrari in Mare Fuori interpreta il personaggio di Viola, Kyshan Wilson invece è Kubra. Nelle ultime ore sono diventate il simbolo del "bacio arcobaleno", grido di libertà dell'amore che non conosce alcun tipo di discriminazione. Lo shooting fotografico, spiega Sgambato, è il racconto di una storia d'amore tra due ragazze, in un viaggio itinerante tra i vicoli di Napoli, che arriva al suo culmine proprio nell'angolo tra via Concordia e vico Colonne ai Cariati, dove la sublimazione del sentimento si traduce nel bacio interrotto.

Kyshan Wilson e Serena de Ferrari

Le accuse sul bacio fake e la scena montata ad arte

Non sono tardate ad arrivare le accuse sul fatto che il bacio interrotto dalla suora potesse essere parte di un video fake organizzato ad arte per dare risalto allo shooting in questione, che in un primo momento si è pensato erroneamente fosse il set di Mare Fuori 3. Le riprese della terza stagione sono iniziate il 16 maggio a Napoli e stanno proseguendo in queste settimane nei pressi della base navale della Marina Militare del Molo San Vincenzo, dove è stata integralmente ricostruita la suggestiva ambientazione del carcere.

Il fotografo ha spiegato: "Se state discutendo sulla veridicità del video vi dico che è tutto vero. Niente di costruito, niente di preparato. Non ci aspettavamo tutto questo. Il tema è caldo, va bene così. Un bacio tra due donne non può e non deve essere il diavolo. Spero almeno serva a qualcosa".