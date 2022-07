Bacio fra le modelle ai Quartieri Spagnoli, la suora si infuria e le allontana: “È il diavolo…”

«Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!». In qualsiasi altra parte del mondo una scena del genere, avvenuta durante uno shooting fotografico, sarebbe stata etichettata come una recita, una provocazione. Ma siamo a Napoli, ai Quartieri Spagnoli: tutto è possibile.

E capita dunque che due attrici-modelle, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe protagoniste della serie tv "Mare Fuori", siano state loro malgrado protagoniste di una scena degna di un film a episodi di Vittorio De Sica. La storia è stata immortalata: c'erano obiettivi ovunque, visto che si trattava di un set fotografico.

A spiegare a Fanpage.it quanto accaduto è Roberta Mastalìa, make up stylist e autrice di una delle stories Instagram che documenta con il singolare (a tratti sconcertante) backstage:

Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All'improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina…