Suora interrompe il bacio fra due modelle a Napoli, le reazioni: “Quel video non fa ridere” Tantissime le reazioni al video della suora che interrompe un bacio fra due ragazze ai Quartieri Spagnoli a Napoli.

La suora che, infuriata, fra i vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli separa due modelle che si danno un bacio durante un servizio fotografico è diventata nel giro della notte argomento di discussione e dibattito. I video girati nel momento clou della scena, diffusi su tutti i social network, da Facebook a Instagram a Tik Tok, sono diventati, come si suol dire in questi casi, "virali", ovvero hanno accumulato centinaia di condivisioni e commenti. ««Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!», dice la suora, anziana ultraottantenne facendosi il segno della croce, mentre vede le due ragazze che si sfiorano le labbra. Le modelle sono Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, giovani attrici della serie tv "Mare Fuori".

A Fanpage.it la make up stylist Roberta Mastalìa aveva raccontato lo sconcerto nell'assistere alla reazione dell'anziana religiosa sul set all'aperto: «All'improvviso è arrivata la suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina…ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus… poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle».

Ha raccontato Roberta a Fanpage.it:

La gente del quartiere è rimasta abbastanza scioccata, infatti molti tra i passanti pensavano fosse una scena premeditata e studiata. Infatti quando abbiamo iniziato a diffondere il video sui nostri social, perché era proprio al limite dell’assurdo, la gente ha iniziato a chiederci se fosse tutto reale o parte di una scena preparata.

Noi del set poi dopo a mente fredda abbiamo realizzato ciò che era successo, e ovviamente ci sembra ancora tutto surreale.

Fra i commenti a corredo del video sui social media, molte dicono sostanzialmente la stessa cosa: «Può sembrare una reazione quasi simpatica, ma non lo è. È vero, si tratta di una religiosa e di una donna anziana, ma è una violenza».

Scrive Emanuele:

Pensa associare un bacio, anche uno finto, all’entità che nella tua religione incarna il male assoluto in terra e la dannazione dell’anima.

A molti farà sorridere, la scena è sicuramente comica, però immaginate crescere in famiglie e comunità in cui questo pensiero è inculcato dall’infanzia e si trasforma in puro odio e violenza.

Mi risulta impossibile riderne…

Sulla stessa linea è Carlo:

No. Zero tenerezza. Sono ingerenze che toccano le libertà di chiunque. È solo la punta dell'iceberg (che si sta sciogliendo, almeno questo fortunatamente).

Poi c'è anche chi, incredibilmente, solidarizza con la suora infuriata per un bacio fra due ragazze:

Grande Sorella… purtroppo questa è la società di oggi. Va rispettata questa suora che ha avuto tanto coraggio di esternare un suo pensiero.

Antonello Sannino, di Antinoo Arcigay Napoli, non vede cattiveria pur definendo l'atteggiamento «omofobo»: «Non ho visto una reazione aggressiva ma perfino stupìta, sembra una signora uscita da un'altra epoca. Fa persino quasi tenerezza, è un po' come se fosse stata catapultata in una epoca che non è la sua.

La chiosa di Francesca Pascale, fresca di matrimonio con la cantante Paola Turci, è affidata ad un commento sulle sue storie Instagram. È un commento che tiene conto anche dell'età dell'anziana protagonista della singolare scena: «Sprazzi di tenerezza di un passato sempre più lontano. Grazie a Dio…».