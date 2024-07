video suggerito

Scippo davanti alla pizzeria ai Quartieri Spagnoli, vicino c’è un carabiniere a cena: arrestata Una 52enne ha strappato il cellulare alla dipendente di una pizzeria di via Speranzella; è stata inseguita e bloccata da un militare che era con la famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Archivio

Aveva approfittato della confusione davanti alla pizzeria dei Quartieri Spagnoli, si era fatta largo tra clienti e passanti e, con una mossa fulminea, aveva strappato il cellulare dalle mani di una dipendente. E poi la fuga, di corsa, attraverso i vicoli. Ma la scena non è passata inosservata ad un carabiniere libero dal servizio che era a cena con la famiglia: il militare si è lanciato all'inseguimento e ha raggiunto la scippatrice: si tratta di una 52enne napoletana, Raffaella Esposito, che ora dovrà rispondere di furto con strappo.

È accaduto ieri sera in via Speranzella, nel dedalo di stradine del quartiere storico del centro di Napoli. La vittima stava lavorando quando è stata aggredita dalla 52enne. Ha chiesto aiuto, disperata, si è messa a gridare indicando quella donna che stava già scappando. Le sue urla sono rimbombate tra i palazzi e sono state chiaramente sentite dal carabiniere che, poco distante, era a cena. Il militare, un vice brigadiere della stazione di Varcaturo, non ha perso tempo: mentre altri presenti si guardavano intorno, probabilmente chiedendosi cosa fosse successo e, chi lo aveva capito, se fosse il caso di intervenire, ha individuato la vittima e l'ha vista puntare il dito contro la donna in fuga.

È partito l'inseguimento, che si è concluso un centinaio di metri più avanti: la donna è stata bloccata, aveva con sé ancora il cellulare appena sottratto. Col supporto di una pattuglia della Compagnia Centro la 52enne è stata arrestata e accompagnata in camera di sicurezza in attesa di giudizio; il telefono, dopo le formalità di rito, è stato restituito alla dipendente della pizzeria.