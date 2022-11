Giuseppe Zeno: “I giovani oggi sono molto più di quello che ci fanno credere” L’attore simbolo delle fiction del servizio pubblico si racconta in una intervista a “Ora”, diviso tra il successo di Mina Settembre e il futuro con “Tutto per mio figlio”.

Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati del mondo della fiction televisiva italiana. L'attore campano, 46 anni, ha cominciato giovanissimo a lavorare nel mondo del cinema e della televisione, ma negli anni Duemila ha incontrato il successo grazie a titoli come "Carabinieri", "Incantesimo", "Squadra Antimafia 3" e "Il Clan dei Camorristi". Adesso è pronto alla sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2 ma soprattutto sta per tornare il 7 novembre con una storia che denuncia il mondo del racket: "Tutto per mio figlio".

Il successo di Mina Settembre

In una intervista a "Ora Magazine", Giuseppe Zeno si racconta: "Dietro il successo di Mina Settembre c'è il grande lavoro di squadra di tutti". Apre lo scenario a una terza stagione, anche se non c'è ancora nessuna conferma in questo senso: "I personaggi si evolveranno: alcuni proseguiranno il percorso intrapreso altri cambieranno direzione".

La questione dei "giovani"

Giuseppe Zeno parla del mondo dei giovani e di come la serie Mina Settembre prova comunque a sentire il disagio dell'età giovanile. Queste le parole:

Onestamente né troppo fragili né spaventati. Certamente sono disorientati a causa della perdita dei punti di riferimento cagionata dalla società in cui si trovano a vivere. La scuola sarebbe un ottimo punto di partenza per insegnare il rispetto per il prossimo nell'ambito di una sfera delicata quale è l'educazione sessuale. Bisogna instillare fin da piccoli nei ragazzi il rispetto per la donna al fine di non dovere leggere più sui giornali notizie di femminicidi. La serie ha il merito di far comprendere al pubblico che i giovani non sono il mondo dei social, ma sono ben altro.

Tutto per mio figlio dal 7 novembre su Rai1

La nuova serie tv "Tutto per mio figlio" vede l'attore nei panni di Raffaele Acampora. È la storia di un allevatore che si è opposto alla camorra per il bene della propria famiglia e della propria comunità, pagando con la vita ma aprendo un nuovo senario per il futuro dei suoi figli. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Zeno ha spiegato: "Non è un magistrato, un giornalista o un poliziotto. Non è un personaggio importante, uno con un ruolo di contrasto delle organizzazioni criminali. Raffaele Acampora è un uomo come tanti. Ha una moglie, Anna , che ama, e quattro figli, di cui il più grande, Peppino ha quattordici anni, e come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo. Ma non è facile farlo quando vivi in un territorio dove le organizzazioni criminali dettano legge e rischi di rimanerne affascinato". Nel cast, con Giuseppe Zeno, anche Antonia Truppo, Tosca D'Aquino, Giuseppe Pirozzi.