Federer e le prime immagini del suo documentario: "Non pensavo il tennis potesse darmi tanto" Prime Video ha reso disponibile il primo trailer di "Federer: gli ultimi dodici giorni", il documentario che racconta le ultime due settimane di carriera di uno degli atleti più influenti di sempre.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà il prossimo 20 giugno, su Prime Video, "Federer: gli ultimi dodici giorni", il documentario che racconta le ultime due settimane della carriera di Roger Federer. Un evento vero e proprio, con immagini esclusive che, come recita il trailer pubblicato in queste ore, non era previsto fossero pubblicate.

Nel trailer si vede un Federer emozionatissimo alle prese con il messaggio con cui annuncia l'imminente finale di carriera, celebrato nello scenario della Laver Cup 2022, in un catartico doppio giocato insieme a Rafael Nadal, il suo rivale e amico di sempre. La breve clip anticipa alcuni dei momenti salienti dei dodici giorni antecedenti all'ultimo atto della carriera di uno degli atleti più influenti di sempre: "Non pensavo che il tennis potesse darmi tanto", dice Federer in una lettera rivolta a questo sport. "Spero di non dover usare fazzoletti", aggiunge sorridendo l'atleta, da sempre molto sensibile. Ci sarà sicuramente da piangere, se si considera questa sua inclinazione.

Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, Federer: Gli ultimi dodici giorni segue in maniera intima gli ultimi 12 giorni dell’illustre carriera di Roger Federer. Il film mostra Federer nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni. Arricchito dalle interviste dei leggendari rivali, nonché intimi amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, Federer: Gli ultimi dodici giorni offre un accesso senza precedenti alla relazione tra queste stelle senza eguali.

Il documentario, presentato da Prime Video Sports, è una produzione Lafcadia Productions che arriva poche settimane prima di Wimbledon, il torneo Slam su cui Federer ha lasciato il segno, riuscendo a imporsi per ben otto volte in carriera, un record ineguagliato nella storia di questo sport.