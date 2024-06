video suggerito

Il ricordo di Silvio Berlusconi in su tutte le reti Mediaset e TgCom24: data e ospiti per le testimonianze Ricorre il 12 giugno 2024 il primo anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Un documentario trasmesso in diretta su tutte le reti Mediaset e su TgCom24 celebrerà la vita e la carriera dell'imprenditore e leader di Forza Italia. A ricordarlo le testimonianze degli amici e dei familiari.

A cura di Stefania Rocco

A un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023, il documentario “Caro Presidente, un anno dopo” ricorda la vita e la carriera dell’imprenditore e leader di Forza Italia. Sarà trasmesso in contemporanea su tutte le reti Mediaset e su TgCom24 in prima serata e vedrà intervenire alcuni dei volti più noti della televisione oltre ad amici e familiari che lo ricorderanno.

Il ricordo di Silvio Berlusconi in diretta sulle reti Mediaset e TgCom24

Nel primo anniversario della morte, Silvio Berlusconi sarà ricordato da amici e familiari con una speciale messa celebrata nella cappella di Villa San Martino ad Arcore. A partecipare saranno i figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi, la ex compagna Marta Fascina, il fratello Paolo Berlusconi e gli amici Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani. . La sera del 12 giugno, le principali reti Mediaset (Rete4, Canale5 e Italia1) e TgCom24 trasmetteranno in simulcast il documentario “Caro Presidente, un anno dopo”. L’appuntamento è previsto per la prima serata a partire dalle ore 20.30. A realizzare il documentario è stato il giornalista Tony Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli.

Le testimonianze nel documentario dei figli e del fratello Paolo Berlusconi

Decine le testimonianze che ricorderanno la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, a partire da quelle dei figli e del fratello Paolo. Il documentario accompagnerà il pubblico in giro per l’Italia in un viaggio alla scoperta dei luoghi più significativi della vita dell’ex leader di Forza Italia. A raccontarne la vita saranno gli amici storico Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Interverranno inoltre la moglie di Ennio Doris, Lina Tombolato, e Guido Barilla. Previsti infine i contributi di Paolo Del Debbio, di Antonio Tajani, al suo fianco in politica fin dal 1994.

Il saluto del mondo della televisione e dello sport: da Maria De Filippi ad Ibrahimovic

Tra i volti noti che interverranno nel corso del documentario per ricordare Berlusconi anche diversi personaggi della televisione. Da Carlo Freccero, cui Berlusconi affidò il compito di sovrintendere alla realizzazione dei primi palinsesti della neonata Fininvest, al primo direttore del Tg5 Enrico Mentana. Previsti, inoltre i contributi di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Urbano Cairo. Dal mondo dello sport arriveranno invece le testimonianze dell’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi e di Zlatan Ibrahimovic.