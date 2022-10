Esterno Notte di Marco Bellocchio arriva in tv, quando lo vedremo in prima serata “Esterno Notte” la serie di Marco Bellocchio sul rapimento e omicidio di Aldo Moro, arriva su Rai1 a novembre. Tre prime serate per raccontare uno degli accadimenti più tragici della storia italiana.

A cura di Ilaria Costabile

Dal 14 novembre arriva su Rai1, in prima serata, Esterno Notte, la serie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro e Toni Servillo nel ruolo di Paolo VI, per raccontare uno spaccato della storia italiana che ha segnato in maniera indelebile la società degli Anni 70 e non solo.

Esterno Notte in prima serata su Rai1

La serie andrà in onda, quindi, il 14-15 e il 17 novembre in prima serata su Rai1, dopo essere stata presentata al Festival di Cannes, e accolto con una standing ovation e ben dieci minuti di applausi e aver fatto un breve passaggio nelle sale in due tranche per consentire la visione integrale del prodotto, diviso in sei episodi, arriva quindi anche sul piccolo schermo. L'opera di Marco Bellocchio racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, seguendo il racconto dalla prospettiva di coloro che ne furono protagonisti. Nel cast ci sono anche Margherita Buy (Eleonora), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Daniela Marra (Adriana Faranda).

Le parole di Marco Bellocchio

Il regista ha raccontato come è nato il progetto di Esterno Notte, che racconta la drammatica vicenda in maniera diversa dal film del 2003 "Buongiorno notte", sempre diretto da Bellocchio e tratto dal libro "Il prigioniero" della ex brigatista Anna Laura Braghetti: