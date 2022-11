Esterno notte di Marco Bellocchio: puntate, cast e trama della miniserie sul rapimento di Aldo Moro Esterno Notte di Marco Bellocchio racconta il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. In onda su Rai1 il 14, 15 e 17 novembre.

Esterno Notte di Marco Bellocchio racconta il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Rai1 la trasmette in tre serate previste per il 14, 15 e 17 novembre. Già nel 2003, il regista Marco Bellocchio affrontò il tema nella pellicola "Buongiorno, notte" ma adesso allarga lo spazio della narrazione raccontando sequestro, prigionia e omicidio di Aldo Moro anche attraverso tutti i protagonisti, diretti e indiretti, di quella vicenda. Il film è stato trasmesso al cinema diviso in due parti mentre adesso sarà trasmesso in tv, diviso in tre parti.

Il cast di Esterno Notte, la fiction di Rai 1

"Esterno notte" prevede, come ci si poteva aspettare, un cast di primissimo piano. Questi i nomi dei protagonisti che si avvicenderanno nel corso dei tre appuntamenti: Fabrizio Gifuni (Aldo Moro), Margherita Buy (Eleonora), Toni Servillo (Paolo VI), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Daniela Marra (Adriana Faranda).

La trama della prima puntata di Esterno Notte

Nella prima puntata di "Esterno Notte" vediamo Aldo Moro guardare con occhi inclementi i suoi compagni di partito, riuniti al suo capezzale dopo essere stato liberato dalle Brigate Rosse. "Esterno Notte" comincia con questa sequenza onirica per poi riprendere nella realtà, con Aldo Moro impegnato per far nascere il "compromesso storico" che porterà al primo governo di unità della storia repubblicana con l’appoggio esterno del Partito Comunista Italiano. Tra le proteste e lo scetticismo di tanti, tra i quali Papa Paolo VI, è il 16 marzo, giorno in cui Aldo Moro verrà rapito dalle BR e la sua scorta uccisa.

Quante puntate sono e quando va in onda Esterno Notte su Rai1

"Esterno Notte" è diviso per la televisione in tre puntate. La prima puntata va in onda lunedì 14 novembre 2022. La seconda puntata va in onda martedì 15, la terza giovedì 17 novembre. L'orario è sempre alle 21:25, su Rai1. I primi due episodi sono stati resi disponibili in anteprima su RaiPlay.

Dove è stato girato Esterno Notte, le location della miniserie

La miniserie "Esterno Notte" è stata girata a Roma, in particolare nei locali del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.