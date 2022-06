Ecco il remake dei Munsters, i mostri della sit-com degli anni ’60 L’autore de “La casa dei 1000 corpi” ha rifatto la popolare sigla della sit-com del 1964 in un teaser di 30 secondi, annunciando alla fine che il film sarà interamente a colori, a differenza della sit-com.

Il re dell'horror Rob Zombie torna con un nuovo folle progetto: è il remake cinematografico di un grande classico della sit-com americana, The Munsters. L'autore de "La casa dei 1000 corpi" ha rifatto la popolare sigla della sit-com del 1964 in un teaser di 30 secondi, annunciando alla fine che il film sarà interamente a colori, a differenza della sit-com.

Quando esce il film

Il film è interpretato da Jeff Daniel Phillips nei panni di Herman Munster, Sheri Moon Zombie nei panni di Lily Munster e Daniel Roebuck nei panni del nonno. Sarà distribuito entro il 2022 dalla Universal 1440 Entertainment, una divisione della Universal Filmed Entertainment Group. Il film è destinato alle piattaforme. L'annuncio era stato anticipato da Rob Zombie proprio su Instagram: "Le voci sono vere! Il mio prossimo progetto cinematografico sarà quello che inseguo da più di 20 anni. The Munster!".

Il film non dovrebbe essere horror

A dispetto di quanto ci si aspetta in genere da Rob Zombie, il film non dovrebbe essere un horror né sarà truculento alla maniera di Rob Zombie. Lo ha assicurato proprio il regista via Instagram: "Per quelli di voi che speculano, si chiedono e presuppongono che ‘The Munsters' sarebbe sporco, violento e cattivo… beh, vi sbagliate".

La sitcom originale

I mostri, titolo italiano, è una situation comedy brillante con elementi horror prodotta dalla CBS. Sono in un certo senso gli antesignani della Famiglia Addams, avendo esordito qualche mese prima. Nello stesso periodo, infatti, la rete concorrente, la ABC, lanciò "La famiglia Addams". La differenza tra le due produzioni erano nella natura soprannaturale palese dei Munsters, cosa che invece era resa implicita nella famiglia Addams. La serie dei Mostri durò per due stagioni, schiacciata dagli ascolti migliori della Famiglia Addams e dal sopravanzare della serie tv su Batman con Adam West.