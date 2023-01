È morto Chris Ledesma, storico editor musicale dei Simpson È morto dopo una dura malattia Chris Ledesma, che aveva di fatto lavorato a tutti gli episodi dei Simpson sin dalla creazione della più celebre tra le serie animate. Come ultimo omaggio, Ledesma è stato “simpsonizzato”, comparendo sul divano della famiglia nella parte finale della sigla.

A cura di Andrea Parrella

Lutto nel mondo dei Simpson. Lo storico editor musicale Chris Ledesma, che ha lavorato alla serie animata per 33 anni, è morto in California all'età di 64 anni, pochi mesi dopo essersi dimesso dal suo ruolo, nel maggio 2022. Ledesma aveva di fatto lavorato a ogni episodio de I Simpson sin dalla creazione, 33 anni fa. Una morte arrivata a margine di una lunga malattia, che lo aveva appunto portato ad allontanarsi dal progetto diversi mesi fa. Nato il 28 gennaio 1958, Ledesma ha vissuto in California per tutta la vita.

Chris Ledesma diventa un personaggio dei Simpson, l'ultimo omaggio

A rendergli un ultimo omaggio è proprio un episodio dei Simpson, che lo aggiunge alla famiglia sul divano domestico nel classico finale della sigla di testa di uno degli episodi dell'ultima stagione, con un intertitolo che recita: "In amorevole memoria di Chris Ledesma". Nella raffigurazione animata Ledesma, seduto accanto a Homer, Marge, Lisa, Maggie e Bart, reggeva la bacchetta del suo direttore d'orchestra, mentre dirige Lisa al sassofono, Maggie al tamburello e Bart al triangolo.

opo la sua triste morte a 64 anni, diversi membri della troupe de I Simpson hanno reso omaggio a Ledesma. Tra questi Al Jean, che è stato uno dei primi membri dello staff di sceneggiatori originali della serie. Su Twitter, ha descritto Ledesma come: "Un uomo meraviglioso, che lavora sodo e di grande talento che mancherà a tutto ciò che conosceva". L'animatore dei Simpson, Matthew Schofield si è detto "scioccato e rattristato" nell'apprendere della morte di Ledesma.

L'ex showrunner dei Simpson, Josh Weinstein, ha onorato Ledesma scrivendo: "Era una delle persone più gentili e di grande talento che lavorava in una troupe piena di persone gentili e di grande talento […] Non lavoravo con lui da un po', ma la sua cordialità su Twitter in questi ultimi anni si è davvero sentita. Riposa in pace, caro Chris".

Cos'è un music editor

Quello di Ledesma è uno di quei ruoli solo apparentemente invisibili nel processo di creazione e lavorazione di una serie, specie se si tratta di un prodotto animato. Il lavoro di un music editor consiste principalmente nell'editing e nella produzione di musica per film, televisione, pubblicità e altri progetti audiovisivi. Dall'aggiunta di effetti sonori, all'adattamento di brani musicali esistenti e la creazione di colonne sonore originali, così come il coordinamento tra suoni e doppiaggio. Un music editor lavora spesso a stretto contatto con il compositore principale e con il team di produzione per assicurarsi che la musica sia adeguata al contenuto del progetto e che si adatti perfettamente alle scene. Quello del music editor è un lavoro che presuppone una vicinanza totale con il regista.