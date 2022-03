Don Matteo 13: trama, cast e puntate della fiction con Raoul Bova e Terence Hill Don Matteo 13 va in onda da giovedì 31 marzo su Rai1. Dieci puntate in cui Terence Hill passerà il testimone a Raoul Bova, nei panni di Don Massimo. Ecco le anticipazioni, la trama, il cast e le new entry della tredicesima stagione della fiction.

Don Matteo 13, Raoul Bova e Terence Hill

Da giovedì 31 marzo, in onda su Rai1 Don Matteo 13. La fiction con Terence Hill torna con dieci nuove puntate. L'attore sarà protagonista fino al quarto episodio, quando lascerà la serie tv per passare il testimone a Raoul Bova, nei panni di Don Massimo. Nel cast anche Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Nathalie Guetta. La serie è ambientata a Spoleto ed è diretta da Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Don Matteo 13, anticipazioni prima puntata del 31 marzo

Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica

Le anticipazioni della prima puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 31 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nel primo episodio, intitolato Il giorno perfetto, Spoleto è in fermento. Tutti sono impegnati nella preparazione di una grande festa. Don Matteo, infatti, celebra 40 anni di sacerdozio. Cecchini ci tiene che tutto venga fatto con cura. Anche Anna e Marco, che ora sono solo amici, lo aiutano. Per l'occasione, ci sono dei grandi ritorni a Spoleto, come il Colonnello Anceschi insieme alla figlia Valentina. Inoltre, Sergio ha ormai scontato la sua pena ed esce dal carcere. Il clima di festa è sconvolto dal ritrovamento di un cadavere. Si tratta di una persona cara a Don Matteo.

Don Matteo 13, il cast e le new entry: attori e personaggi

Il cast di Don Matteo 13

Terence Hill interpreta Don Matteo;

Raoul Bova interpreta Don Massimo;

Nino Frassica interpreta il Maresciallo Cecchini;

Flavio Insinna interpreta il Colonnello Anceschi;

Maria Chiara Giannetta interpreta il Capitano Anna Olivieri;

Maurizio Lastrico interpreta Marco Nardi;

Nathalie Guetta interpreta Natalina Diotallevi;

Francesco Scali interpreta Pippo;

Pamela Villoresi interpreta Elisa; Emma Valenti interpreta Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi interpreta Federico Limoni; Giorgia Agata interpreta Greta Alunni; Aurora Menenti interpreta Ines; Pietro Pulcini interpreta l'Appuntato Ghisoni; Domenico Pinelli interpreta Remo Zappavigna; Francesco Castiglione interpreta Barba.

La trama di Don Matteo 13

Nella tredicesima stagione di Don Matteo, il sacerdote vivrà un momento di difficoltà, durante il quale rifletterà sul suo ruolo di padre spirituale. Dovrà fare i conti con emozioni contrastanti, come la rabbia e il dolore, che scaturiranno da un senso di impotenza che lo metterà in crisi. Poi, arriverà Don Massimo, un sacerdote che ama starsene in solitudine e che è angosciato da un passato misterioso. Non mancherà il frizzante maresciallo Cecchini e poi il tira e molla tra Anna e Marco. Sono veramente solo amici? Anna sembra pronta a vivere la relazione con Sergio, ormai uscito di prigione. A far saltare tutti gli equilibri, ci penserà Valentina, la figlia del Colonnello Anceschi. Anche lei ha un segreto che la tormenta.

Dove vedere le 10 puntate di Don Matteo in streaming e in replica

Nathalie Guetta e Francesco Scali, nei panni di Natalina e Pippo

Per assistere alle 10 puntate della serie tv Don Matteo 13 occorrerà sintonizzarsi su Rai1, il giovedì in prima serata. Per chi non potesse seguire la fiction in tv, sarà sufficiente collegarsi al sito RaiPlay.it dove gli episodi saranno disponibili in streaming e in replica. Ecco la programmazione completa: