Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata del 5 maggio: Don Massimo coinvolto in un’indagine Le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 13. Nel sesto episodio, intitolato L’innocente, Don Massimo vivrà un momento di crisi, quando si ritroverà coinvolto in un’indagine.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 5 maggio su Rai1. Il sesto episodio della fiction con Raoul Bova, Nino Frassica e Giancarlo Magalli, intitolato L’innocente, Don Massimo farà ancora i conti con il pregiudizio degli abitanti di Spoleto. Intanto, il Maresciallo Cecchini sarà molto preoccupato per Valentina. L’appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1, attenzione spoiler.

Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata del 5 maggio

Le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 5 maggio su Rai1. Nell’episodio intitolato L’innocente. Don Massimo è sempre più in difficoltà. Gli abitanti di Spoleto, infatti, non sembrano avere alcuna intenzione di accettare il nuovo parroco. Al contrario, non perdono occasione per boicottarlo, organizzando iniziative contro di lui. Don Massimo viene a sapere che circola persino una petizione perché qualcuno intervenga e lo faccia andare via.

Don Massimo al centro di un’indagine

Nel corso della sesta puntata di Don Matteo 13, Don Massimo affronta un momento di crisi. Il parroco, infatti, deve fare i conti non solo con i pregiudizi e la diffidenza sul suo conto, ma anche con un’indagine in cui viene suo malgrado coinvolto. Così, il sacerdote si rivolge al Vescovo, che al momento sente essere l’unica persona di cui fidarsi e con cui discutere il periodo difficile che sta attraversando. Federico è sempre più preso da Greta. È convinto che tra loro stia finalmente per sbocciare un amore corrisposto. Dovrà ricredersi, quando la ragazza deciderà di frequentare un altro ragazzo. Il Maresciallo Cecchini è molto preoccupato per Valentina. Ha la certezza che la giovane stia frequentando un uomo con il quale c’è una netta differenza d’età. Così, si impegna per scoprire di chi si tratta. L’uomo in questione, però, è proprio Marco. Quest’ultimo tenta di tenere Cecchini alla larga per non fargli scoprire come realmente stanno le cose.