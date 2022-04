Don Matteo 13, anticipazioni terza puntata del 14 aprile: Marco ama Anna e tenta di riconquistarla Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 14 aprile alle ore 21:20 su Rai1. Nell’episodio intitolato Il sacrificio della regina, Marco Nardi tenterà di riconquistare Anna Olivieri.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Don Matteo 13 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 14 aprile su Rai1. Nel terzo episodio della serie televisiva con Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Nathalie Guetta, intitolato, Il sacrificio della regina, Marco riscoprirà i suoi sentimenti per Anna. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Don Matteo 13, anticipazioni della terza puntata del 14 aprile

Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 14 aprile su Rai1. C'è fermento a Spoleto. Tutti attendono trepidanti la finale del torneo di scacchi. La festa si tinge di giallo, quando la campionessa Olga Valon scompare dopo la finale. Nessuno ha idea di dove sia e man mano che passano le ore, si fa sempre più forte la convinzione che qualcuno possa averle fatto del male. La vicenda sconvolge in modo particolare Natalina, che conosceva bene la ragazza. La considera una figlia, dato che diversi anni prima l'aveva adottata a distanza e poi aveva fatto tutto il possibile per permetterle di arrivare in Italia.

Valentina e Cecchini aiutano Marco a riconquistare Anna

Federico dovrà affrontare un segreto che riguarda il passato di Greta. Marco, intanto, fa finalmente chiarezza nei suoi sentimenti con Anna. Non ha più alcun dubbio, è convinto di amarla perdutamente. Marco non vuole perdere altro tempo, si rimbocca le maniche e tenta di trovare il modo giusto per riconquistarla. Valentina e Cecchini, che appoggiano a pieno questa storia d'amore, tentano di aiutare Nardi nella sua impresa. Tuttavia, la figlia di Anceschi e il Maresciallo non riusciranno a trovare alcun punto di incontro nel reciproco intento di aiutare Marco. Le loro idee strampalate riusciranno a far sbocciare l'amore tra Anna e Marco? Per scoprirlo non resta che attendere giovedì 14 aprile.