Don Matteo 13, anticipazioni quarta puntata 21 aprile: cosa succederà prima della scomparsa del prete Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 21 aprile su Rai1. Si avvicina sempre di più, l’episodio dell’entrata in scena di Don Massimo e della misteriosa scomparsa del sacerdote in bicicletta.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 21 aprile su Rai1. La trama della fiction con Terence Hill, è ormai prossima al passaggio di testimone che vedrà entrare in scena Don Massimo. Raoul Bova entrerà nel cast della serie a partire dalla quinta puntata, in cui si assisterà anche alla misteriosa scomparsa di Don Matteo. Vediamo ora cosa succederà nel quarto episodio, l'ultimo prima dell'arrivo del nuovo sacerdote.

Don Matteo 13, anticipazioni quarta puntata del 21 aprile

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 21 aprile su Rai1. Il quarto episodio è intitolato Così vicini, così lontani. A Spoleto arriva inaspettatamente Franco Fanelli. L'uomo è il fratellastro del PM Marco Nardi. I due, tuttavia, non sono mai stati davvero legati. L'arrivo di Franco in città, dunque, potrebbe non scaturire solo dal desiderio di fare una visita a Marco, ma anche dalla morte di una parrocchiana di Don Matteo. Quel feroce omicidio sta sconvolgendo i cittadini.

Anna rivede il colonnello Valente, tra loro c'è grande intesa

Nella quarta puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 21 aprile, ci saranno anche importanti novità all'orizzonte per Anna. Riceverà, infatti, la visita di Lucio Valente, un Colonnello che era il suo istruttore quando frequentava l'Accademia. I due sono sempre stati particolarmente legati. Inoltre, Federico e Greta sono sempre più vicini. Imprevisti per il frizzante Maresciallo Cecchini. L'uomo, infatti, si ritrova suo malgrado sotto i riflettori. Tutta Spoleto parla di lui, quando in libreria arrivano dei romanzi gialli che raccontano delle vicende il cui protagonista gli somiglia straordinariamente. È solo un caso o c'è sotto qualcosa di più. Non resta che attendere giovedì 21 aprile, alle ore 21:20, per scoprirlo.