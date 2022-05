Don Matteo 13, anticipazioni nona puntata del 24 maggio: Anna e la maternità Le anticipazioni della nona puntata di Don Matteo 13, in onda martedì 24 maggio alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio con Raoul Bova, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della nona puntata di Don Matteo 13, in onda martedì 24 maggio alle ore 21:20 su Rai1. Il nono episodio della serie televisiva con Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico si intitola Il coraggio di credere. Mentre Don Massimo viene coinvolto in un nuovo caso, la Capitana Anna Olivieri deve fare i conti con una profonda riflessione sulla maternità. È arrivato per lei il momento di mettere su famiglia? Le condizioni di salute di Greta desteranno grande preoccupazione. Non resta che attendere martedì 24 maggio per conoscere tutti i dettagli della nuova puntata della serie televisiva, che continua a registrare un record negli ascolti.

Don Matteo 13, anticipazioni nona puntata del 24 maggio

Le anticipazioni della nona puntata di Don Matteo 13, in onda martedì 24 maggio su Rai1. Nel nono episodio, intitolato Il coraggio di credere, avviene un imprevisto a causa del quale la piccola Ines dovrà fermarsi per qualche giorno a casa di Anna. La Capitana, che per la prima volta si trova alle prese con una bambina così a lungo, inizia a riflettere sul suo futuro e sulla lista delle priorità della sua vita. Anna Olivieri si chiede se in fondo sia in grado di essere una brava mamma.

Le condizioni di salute di Greta peggiorano

Nel nono episodio di Don Matteo 13, intitolato Il coraggio di credere, Anna dovrà fare i conti con le idee strampalate di chi la circonda. Il maresciallo Cecchini e Marco Nardi, infatti, chiedono la complicità della piccola Ines per attuare un piano alle spalle della Capitana. Il Maresciallo intende allenare una squadra di calcetto composta solo da bambini, ma non vuole che la sua idea venga scoperta da Anna. Ci riuscirà? Purtroppo c'è grande preoccupazione per Greta, perché le sue condizioni peggiorano drasticamente.