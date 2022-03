Don Matteo 13, anticipazioni seconda puntata del 7 aprile: Anna in crisi, Marco vicino a Valentina Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 7 aprile alle ore 21:20 su Rai1. La trama del secondo episodio con Terence Hill, intitolato Amore e rabbia.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 7 aprile alle ore 21:20 su Rai1. Nel secondo episodio dell'amatissima fiction con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, il sacerdote proverà ad aiutare un adolescente che rischia di essere accusato di omicidio. Intanto, Anna sarà in crisi per via di Sergio. Ecco tutte le anticipazioni. Attenzione spoiler.

Don Matteo 13, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 7 aprile su Rai1. Nell'episodio 2 intitolato Amore e rabbia, le indagini si concentreranno su un caso di omicidio. Ma facciamo un passo indietro. Un giovane di nome Federico, sta scappando. Mentre corre tra le strade di Spoleto, si imbatte in Don Matteo. Poco dopo, nella casa da cui aveva avuto inizio la sua fuga, viene trovato un avvocato senza vita. È stato ucciso. L'adolescente viene inserito subito tra i sospettati. Don Matteo non si lascia frenare dal carattere scontroso di Federico, ma fa di tutto per aiutarlo.

Anna in crisi, Cecchini chiede a Marco di consolarla

Nel secondo episodio, Nardi si dividerà tra Valentina e Anna. Valentina, infatti, inizia ad abituarsi sempre di più alla sua nuova vita a Spoleto. In particolare, ha trovato un punto di riferimento nel PM Nardi. Anna, intanto, è alle prese con i suoi problemi sentimentali. Tenta in tutti i modi di dimenticare Sergio e voltare pagina. Il Maresciallo Cecchini è molto dispiaciuto di vederla giù di morale, vorrebbe aiutarla a ritrovare la sua serenità. Dopo aver frainteso le intenzioni della Capitana e incapace di non immischiarsi, lascia che la sua preoccupazione prenda il sopravvento e chiede a Marco di starle vicino. Lo zampino di Cecchini potrebbe essere provvidenziale per portare a un riavvicinamento tra i due. I sentimenti potrebbero fare di nuovo capolino nel loro rapporto.