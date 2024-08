video suggerito

Di padre in figlia: anticipazioni, cast, trama e puntate della fiction di Rai 1 con Cristiana Capotondi Domenica 18 agosto, dalle 21.20 su Rai1, va in onda la prima puntata di Di Padre in Figlia. La serie racconta la storia della famiglia Franza dal 1958 ai primi anni Ottanta. Nel cast Cristiana Capotondi e Alessio Boni. Tutto quello che c'è da sapere sulla fiction, dalla trama alle anticipazioni.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 18 agosto, dalle 21.20 su Rai1, va in onda la prima puntata di Di Padre in Figlia. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2017 ed costituita da un totale di 4 puntate. Gli episodi raccontano la storia della famiglia Franza dal 1958 ai primi anni Ottanta. Una famiglia patriarcale veneta che attraversa i grandi cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare per i loro diritti. Nel cast Cristiana Capotondi e Alessio Boni, rispettivamente nei panni di Maria Teresa e Giovanni Franza.

Le anticipazioni della prima puntata del 18 agosto

Le anticipazioni della prima puntata, in onda domenica 18 agosto. Viene presentata la famiglia Franza: nel 1958 a Bassano del Grappa, Franca partorisce due gemelli, Sofia e Antonio. Il marito Giovanni è felice per la nascita del primo figlio maschio e racconta le peripezie che l'hanno portato ad aprire una distilleria con l'amico. Dieci anni dopo, la prima figlia della coppia, Maria Teresa, decide di sfidare il volere del padre e frequenta l'Università.

La trama di Di padre in figlia, la fiction di Rai 1

Ambientata a Bassano del Grappa, la miniserie racconta la storia della famiglia Franza, in un arco temporale che va dal 1958 al 1985. Sullo sfondo del patriarcato rappresentato dall'imprenditore Giovanni Franza, si stagliano i tentativi di emancipazione delle donne di casa. Franca, moglie di Giovanni, e le figlie Maria Teresa, Elena e Sofia sono donne ignorate, sminuite e tollerate nell’attesa della benedizione di un figlio maschio. Il loro destino appare già scritto, ma Maria Teresa si ribella: vuole studiare e decide di farlo nonostante il padre si opponga. Tassello dopo tassello, costruisce un futuro nuovo per sé e dà il via a un’emancipazione fatta di coraggio, sacrifici e rinunce.

Il cast completo: attori e personaggi

Nel cast ci sono diversi volti noti del cinema italiano, come Cristiana Capotondi e Alessio Boni, che interpretano i protagonisti, ma anche Stefania Rocca e Matilde Gioli, rispettivamente nei panni di Franca e Elena Franza. Di seguito il cast completo degli attori e delle attrici di Di Padre in Figlia:

Alessio Boni: Giovanni Franza

Cristiana Capotondi: Maria Teresa Franza

Alessandro Roja: Riccardo Sartori

Domenico Diele: Filippo Biasolin

Matilde Gioli: Elena Franza

Denis Fasolo: Enrico Sartori

Corrado Fortuna: Giuseppe Nunzio

Carmo Dalla Vecchia: Jorge

Roberto De Francesco: sindaco Felice Biasolin

Stefania Rocca: Franca Franza

Francesca Cavallin: Giuseppina "Pina" Zanchetti

Ernesto D'Argenio: fotografo Fabrizio

Clizia Fornasier: segretaria Diana

Elisabetta De Palo: levatrice Emilia

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Di Padre in Figlia è una miniserie composta da un totale di quattro puntate, andate in onda per la prima volta su Rai1 nel 2017. La storia verrà riproposta a partire da domenica 18 agosto 2024 per quattro serate settimanali. Sarà possibile seguirle sempre su Rai1 in diretta o in alternativa in streaming sul sito di RaiPlay.

Dove è stata girata la serie con Cristiana Capotondi

La maggior parte degli episodi di Di Padre in figlia è stata girata a Bassando del Grappa, in Veneto. Alcune scene tra Marostina, Schiavon, Paderno del Grappa, Vicentino, Padova e Costabissara, sempre in Veneto.