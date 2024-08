Fragili: la storia vera, il cast e le anticipazioni della fiction di Canale 5

video suggerito

Venerdì 16 agosto inizia su Canale 5 una nuova fiction. Si chiama Fragili, una serie con un grande cast che promette emozioni forti per tutti quelli che guarderanno la televisione nel mese di agosto. La fiction è composta di due puntate in tutto – prima e seconda parte – ed è diretta da Raffaele Mertes e vede tra i protagonisti Massimo Dapporto, Corinne Clery e Barbara Bouchet.

Le anticipazioni della puntata del 16 agosto di Fragili

La storia, ispirata liberamente a fatti reali, ruota attorno al tema dell'integrazione generazionale. Un gruppo di anziani, costretto a lasciare improvvisamente la casa di riposo in cui viveva, si ritrova a convivere in una comunità educativa per ragazzi orfani. Dopo un iniziale scontro tra le due generazioni, giovani e anziani impareranno a conoscersi e a costruire nuovi legami affettivi, formando una sorta di grande famiglia, con nonni e nipoti che si scoprono l'un l'altro.

La storia vera di Fragili che ha ispirato la trama

La miniserie più che avere una storia vera e propria ha una serie di testimonianze che hanno fatto da ispirazione per la sceneggiatura scritta da Bruno e Chiara Frustaci che firmano anche il soggetto della miniserie in due puntate. Regia di Raffaele Mertes, che ha già diretto fiction di successo come Le tre rose di Eva e Carabinieri.

Il cast: attori e personaggi

Il cast della serie è composto da grandi attori italiani molto famosi: Massimo Dapporto, Corinne Clery, Irene Ferri, Barbara Bouchet, Raniero Monaco Di Lapio, Mino Abbacuccio, Maurizio Mattioli, Salvatore Misticone, Irene Ferri, Crisula Stafida, Enzo Decaro, Barbara Alberti, Francesco Casibba, Pepe Lin, Shaen Barletta, Abduul Cisse, Andrea Verticchio.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La miniserie è divisa in due puntate entrambe in onda e disponibili anche in streaming e in replica a partire da venerdì 16 agosto. In streaming, la miniserie può essere recuperata su Mediaset Infinity.

Dove è stata girata la fiction Fragili

Fragili è stata girata con l'ausilio di Marche Film Commission. La Riviera del Conero ha infatti ospitato la produzione Mediaset realizzata da Sunshine Production che ha scelto le località di Numana e Sirolo per le riprese.