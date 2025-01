Daredevil: Rinascita, il Diavolo di Hell’s Kitchen cambia piattaforma: ecco dove e quando

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La tanto attesa nuova serie dedicata all'eroe cieco di Hell's Kitchen sta per fare il suo ritorno sugli schermi. Disney+ ha annunciato che Daredevil: Rinascita debutterà in Italia il 5 marzo 2025, portando con sé un nuovo capitolo nella storia di Matt Murdock e del suo storico nemico Wilson Fisk. Erano gli anni dell'esplosione delle piattaforme streaming on demand, quando Daredevil campeggiava come icona e simbolo di una rivoluzione targata Netflix. Ora, la serie riparte con l'aiuto degli sforzi produttivi di Disney+.

La trama della nuova serie tv

Charlie Cox riprende il ruolo dell'avvocato non vedente Matt Murdock, il vigilante noto come Daredevil, in quella che si preannuncia come una delle serie più attese del 2025. La trama si concentra sul complesso rapporto tra Murdock e Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), con quest'ultimo che ha ormai abbandonato il suo ruolo di boss criminale per perseguire ambizioni politiche nella Grande Mela.

Il cast di Daredevil: Rinascita

La serie si arricchisce di nuovi talenti mantenendo al contempo alcuni volti familiari. Accanto ai protagonisti Cox e D'Onofrio, tornano Deborah Ann Woll e Elden Henson, Margarita Levieva e Jon Bernthal, quest'ultimo già noto ai fan Marvel per il suo ruolo di Punisher. La direzione creativa è affidata a Dario Scardapane come showrunner, mentre la regia vede alternarsi il duo Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd.

Le differenze rispetto al passato

Il confronto tra Murdock e Fisk si sposta su un nuovo terreno, dove le loro identità passate minacciano di far crollare le rispettive facciata di rispettabilità, portandoli verso uno scontro che appare inevitabile. La serie, prodotta sotto l'egida dei Marvel Studios con Kevin Feige tra i produttori esecutivi, rappresenta un nuovo capitolo nell'evoluzione del personaggio, promettendo di mantenere l'intensità che ha reso celebre la precedente incarnazione aggiungendo nuovi elementi narrativi che potrebbero ridefinire il futuro del Diavolo di Hell's Kitchen nell'universo Marvel. Gli spettatori italiani potranno accedere alla serie dalle prime ore del 5 marzo 2025 su Disney+, con un debutto programmato per le 3:00 del mattino, in contemporanea con altri territori internazionali dove il servizio è disponibile.