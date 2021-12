The Ferragnez: la serie

Chiara Ferragni: “Fedez voleva che Vittoria si chiamasse Nirvana. Terzo figlio? Forse lo adotteremo” The Ferragnez – La serie: la coppia racconta il parto di Chiara Ferragni e il commovente incontro del piccolo Leone con la sorellina Vittoria.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serie The Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni raccontano il momento della nascita di Vittoria. La bambina è venuta alla luce il 23 marzo 2021. L'imprenditrice ha raccontato che sul nome della piccola, inizialmente lei e Fedez non erano d'accordo: "Vittoria è stato sempre uno dei miei nomi preferiti. Fedez non era sicuro, voleva chiamarla Nirvana". Fedez ha confermato: "Non lo so, mi piaceva, è strambo, però in effetti è un po' tamarro".

Il consiglio del ginecologo: "Fate tanto sesso", poi il racconto del parto

La piccola Vittoria si è fatta attendere. Chiara Ferragni ha svelato il consiglio che le aveva dato il ginecologo: "Il consiglio che il ginecologo mi ha dato è di fare tanto sesso, è l'unica cosa che aiuta dice. Quindi dai, ci proviamo". Poi è arrivato il momento del parto. Quando Chiara è arrivata alla clinica Mangiagalli, dopo una visita, le hanno annunciato che ormai stava per diventare mamma per la seconda volta. Iniziate le contrazioni, Fedez ha provato a incoraggiarla con un pizzico di ironia: "Sei splendida, con un make up fantastico". Chiara Ferragni ha chiarito perché era perfettamente truccata in sala parto: "Ho fatto le riprese prima, non perché mi trucco per venire qui. Non mi sarei fatta fare un trucco glam". Infine, è ricorsa all'epidurale. E, finalmente libera dal dolore delle contrazioni, ha rivolto dolcissime parole a Fedez: "La gente che fa senza epidurale non so come faccia, tanta stima… Fedez ti amo tanto, tanto, ora che non ho dolore, ti amo tantissimo. Non vedo l'ora di vedere Vittoria. Chissà come sarà".

Vittoria è nata il 23 marzo alle ore 03:30

Quando Vittoria è nata, Chiara Ferragni – come accade a tutte le mamme – si è subito innamorata della sua bambina: "Vittoria è tutta guance, ha delle guanciotte bellissime. L'ho amata immensamente da subito. Poi la vedi fragile e vuoi solo che stia bene". Poi, hanno parlato anche dell'eventualità di allargare la famiglia. Fedez ha spiegato: "Il terzo? Io lo adotterei, sono più per l'adozione". Chiara Ferragni si è detta d'accordo: "Anche quella è una bella opzione. Oppure magari tra un anno lo rifacciamo. Tre è il numero perfetto". Ma il marito ha tagliato corto: "Io sono contento così".

Leggi anche Chiara Ferragni e Leone con la stessa tuta beige: gli adorabili look matchy matchy di mamma e figlio

Il primo incontro di Leone con la sorellina Vittoria

Il piccolo Leone, primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, ha visto per la prima volta la sorellina Vittoria attraverso una videochiamata. Non appena ha posato gli occhi su di lei ha esclamato: "La sorellina è arrivata". Poi, quando la mamma è tornata a casa, ha avuto modo di conoscerla dal vivo: "È piccola. Sta dando dei bacini alla mamma" e con la sua dolcezza, ha commosso Chiara Ferragni.