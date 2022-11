Call My Agent – Italia, il remake della serie francese su Sky da gennaio 2023 Call My Agent – Italia sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, in esclusiva da gennaio 2023. Ecco il primo teaser con un cast da urlo: da Paolo Sorrentino a Matilda De Angelis.

L'atteso remake del cult francese Dix pour cent (Call My Agent!) si mostra oggi con il primo teaser: si chiamerà Call My Agent – Italia e sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, in esclusiva da gennaio 2023. La serie si compone di sei episodi, prodotti da Sky Studios e Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, Studio Battaglia) per la regia di Luca Ribuoli (Speravo de morì prima). C'è un super cast nel ruolo di se stessi: Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Corrado

Guzzanti, Matilda De Angelis e Stefano Accorsi.

Pierfrancesco Favino

La trama

La trama e la sinossi di Call My Agent – Italia: ogni episodio sarà dedicato a un conflitto e una problematica che riguarda una delle guest star. Verrà mostrato, in chiave romanzata, il backstage dello show business dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere delle stelle del cinema. Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono gli agenti della CMA pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle. Perché in fondo un agente è tutto per una stella: è un amico, un confidente ma, soprattutto, uno psicologo.

Il cast

La versione italiana di Call MY Agent racconta le vicende della "Claudio Maiorana Agency", tra vita privata e lavoro. Gli assistenti e gli agenti protagonisti sono interpretati da: Maurizio Lastrico (America Latina), Michele Di Mauro (Studio Battaglia), Sara Drago (La grande abbuffata), Marzia Ubaldi (I predatori, Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani), Francesco Russo (L'amica geniale), Paola Buratto (Bang Bang Baby), Kaze (Anni da cane).

Stefano Accorsi

Saranno loro a dover risolvere le problematiche delle star, tra capricci e baruffe: Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino. Ci sarà anche Emanuela Fanelli nel ruolo di un'attrice molto stravagante.