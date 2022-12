Masterchef Italia 2022 in tv e in streaming: dove vedere le nuove puntate su Sky e NOW Da giovedì 15 dicembre 2022 va in onda su Sky e NOW la nuova edizione di Masterchef Italia con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tra gli ospiti annunciati: Iginio Massari, Enrico Crippa e Jeremy Chan.

La nuova edizione di Masterchef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, inizia giovedì 15 dicembre 2022. Le puntate vanno in onda su Sky e su NOW in diretta. Tra gli ospiti annunciati: Iginio Massari, Jeremy Chan, Enrico Crippa, Giancarlo Perbellini, Davide Scabin e Mauro Colagreco.

Masterchef 12, quando e dove vederlo su Sky e NOWTv

Masterchef Italia 12 andrà in onda a partire da giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Le puntate saranno sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go e su NOW. Le prime puntate, come di consueto, servono a definire il cast ufficiale di 20 concorrenti quest'anno. Gli episodi saranno in tutto 24, suddivisi in 12 puntate. Ecco la lista completa:

Masterchef Italia 12, prima puntata: 15 dicembre

Masterchef Italia 12, seconda puntata: 22 dicembre

Masterchef Italia 12, terza puntata: 29 dicembre

Masterchef Italia 12, quarta puntata: 5 gennaio

Masterchef Italia 12, quinta puntata: 12 gennaio

Masterchef Italia 12, sesta puntata: 19 gennaio

Masterchef Italia 12, settima puntata: 26 gennaio

Masterchef Italia 12, ottava puntata: 2 febbraio

Masterchef Italia 12, nona puntata: 9 febbraio

Masterchef Italia 12, decima puntata: 16 febbraio

Masterchef Italia 12, undicesima puntata: 23 febbraio

Masterchef Italia 12, dodicesima puntata: 2 marzo

Come vedere Masterchef Italia 12 senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8

Come di consueto, anche questa edizione andrà in onda in replica e in chiaro su Tv8 ma al momento non c'è una data precisa. Sappiamo però che per tutte le edizioni, come la precedente Masterchef Italia 11, le repliche andranno in onda in chiaro solo quando l'edizione in corso sulla pay-tv sarà terminata. A meno di novità clamorose, dovrebbe essere così anche per questa nuova edizione di Masterchef Italia.