Gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli a Fanpage.it: “Masterchef 12 stupirà per gli ospiti” Il 15 dicembre su SkyUno andrà in onda la prima puntata di Masterchef 12. Alla vigilia della partenza, Fanpage.it ha incontrato i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Dopo un assaggio di alcuni piatti, gli chef hanno svelato qualche consiglio per i menù di Natale e qualche novità della prossima edizione.

A cura di Elisabetta Murina

Masterchef sta per tornare. Il 15 dicembre su SkyUno parte la dodicesima edizione del cooking show più longevo della televisione italiana. Venti i concorrenti pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di "miglior Masterchef italiano", tra Mystery box, prove in esterna e pressure test. Tante le novità in programma per gli aspiranti chef e una sola certezza: i giudici. Anche quest'anno, per il quarto consecutivo, dietro il bancone ci saranno Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. L'amato e temuto trio è stato ospite di Fanpage.it e, dopo aver assaggiato alcuni pranzi preparati dalla redazione, ha risposto a qualche nostra domanda.

I consigli di Natale dei giudici di Masterchef

La prima puntata di Masterchef 12 andrà in onda il 15 dicembre su SkyUno. Un appuntamento che arriva a un passo della festività e, proprio in vista di pranzi in famiglia e cenoni, Fanpage.it ne ha approfittato per chiedere ai tre giudici qualche dritta sul menù di Natale. "Io consiglio di fare cose più semplici, che hai già fatto, di non sperimentare. Qualcosa che viene dal forno, poi lo metti in tavola e passi il Natale con gli altri", spiega lo chef Locatelli. Anche lo chef Bruno Barbieri è d'accordo: "Natale è condividere con gli amici, non che mi sbatto in cucina per l'ennesima volta". Lo chef Cannavacciuolo invece propone una"ricetta" alternativa, ma sempre all'insegna della condivisone e dello spirito delle feste: "Chi può deve aiutare chi è in difficoltà a Natale, perché Natale è per tutti. Quindi il cotechino metà a te e metà a chi non ha la forza di mangiarlo".

(Da sinistra) Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri nella redazione di Fanpage

I tre chef hanno poi svelato il piatto che non può mancare sulle loro tavole durante le festività. "Il mio piatto preferito è l'insalata russa, la mangio solo a Natale", ha confessato lo chef Locatelli. Per lo chef Cannavacciuolo non è Natale "se non mi cucino un bello spaghetto alle vongole alla Vigilia". Lo chef Barbieri invece per il 25 dicembre anticipa il piatto che di solito si prepara in occasione dell'ultimo dell'anno: "Io per Natale sempre cotechino e zampone".

"Masterchef 12 stupirà per gli ospiti"

Fanpage.it ha chiesto poi ai tre giudici di raccontare qualche novità riguardo la prossima edizione di Masterchef. Gli spettatori dovranno prepararsi a qualcosa di veramente inedito e sorprendente perché la promessa, per quest'anno, è che "succederanno cose che non si sono mai viste". Il punto di forza dei nuovi episodi saranno gli ospiti. "Questo Masterchef stupirà per gli ospiti che arriveranno", ha raccontato lo chef Cannavacciuolo, che più di tutti è rimasto colpito dai professionisti pronti a mettere alla prova i concorrenti. Anche lo chef Locatelli è d'accordo e aggiunge: "Sono stati scelti per le loro caratteristiche". Ma lo chef Barbieri mette a freno la nostra curiosità e rimanda tutte le risposte in sospeso ai nuovi episodi: "Abbiamo già detto troppo".