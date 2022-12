L’ex di Uomini e Donne Gennaro D’Angelo a MasterChef: “Uno dei momenti più belli della mia vita” Gennaro D’Angelo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha partecipato alle selezioni di MasterChef Italia 2022. Non è riuscito a conquistare il grembiule bianco, ma ha vissuto uno dei “momenti più belli della sua vita”: ha ricevuto un sì da Antonino Cannavacciuolo.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera MasterChef Italia ha formato la classe della nuova edizione del programma. Il talent show dedicato ai cuochi amatoriali più bravi d'Italia, dopo un appuntamento dedicato alle selezioni, ha scelto i protagonisti che inizieranno ora il lungo percorso giudicato dagli chef Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Un ex corteggiatore di Uomini e Donne si è presentato ai casting: purtroppo non ha superato l'ultimo step ma ha conquistato il sì dello chef napoletano Antonino Cannavacciuolo. Si tratta di Gennaro D'Angelo, corteggiò l'ex tronista Valentina Dallari nella stagione 2014/2015.

L'ex corteggiatore Gennaro D'Angelo a MasterChef Italia 2022

Non è riuscito a superare l'ultimo step e vestire il grembiule bianco, ma il programma gli ha regalato "uno dei momenti più belli della sua vita", si tratta del sì di Antonino Cannavacciuolo. "Unico Antonino Chef, il suo sì me lo porto a casa", le parole scritte su Instagram da Gennaro D'Angelo, aspirante chef ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. L'uomo partecipò a Uomini e Donne nella stagione 2014/2015: corteggiava Valentina Dallari, l'allora tronista che concluse il programma scegliendo Andrea Melchiorre.

Oggi è fidanzato con Noemi Ceccacci, ex corteggiatrice di Marco Fantini

Gennaro D'Angelo poco tempo dopo l'avventura a Uomini e Donne si è fidanzato con Noemi Ceccacci, anche lei volto conosciuto al pubblico del dating show di Maria de Filippi. Si tratta dell'ex corteggiatrice di Marco Fantini. Partecipò al programma nel lontano 2014: quando lui abbandonò il programma con Beatrice Valli, oggi sua moglie, raccontò della delusione provata. La prima foto di coppia di Gennaro D'Angelo e Noemi Ceccacci risale al 2016: ad oggi sono ancora molto innamorati. Al post condiviso che lo ritrae nello studio di MasterChef lei ha commentato "Il suo sì lo vogliono tutti, sono fiera di te, sempre".