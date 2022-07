Call My Agent: da Maurizio Lastrico a Paola Cortellesi, il cast del remake della serie francese Arriverà su Sky nel 2023 la versione italiana di “Call my agent”, la serie francese che ha avuto uno strepitoso successo, soprattutto dopo la diffusione su Netflix. È stato reso noto il cast: da Maurizio Lastrico a Stefano Accorsi, da Matilda De Angelis a Paola Cortellesi.

A cura di Ilaria Costabile

È stato reso noto il cast di una delle serie più attese per il prossimo anno, stiamo parlando della versione italiana di "Call My Agent", serie francese che ha avuto un successo strepitoso grazie alla distribuzione su Netflix, nonostante in Francia fosse già conosciuta perché trasmessa dell'emittente nazionale. La versione made in Italy, però, non sarà prodotta dal colosso streaming, bensì da Sky, dove la serie arriverà nel 2023. Ed ecco, quindi, chi sono gli attori che interpreteranno i ruoli principali da Maurizio Lastrico ad Emanuela Fanelli, da Paola Cortellesi a Stefano Accorsi.

Il remake italiano di Call My Agent

La serie è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan, che ha lavorato già all'adattamento di una serie che ha riscontrato un certo successo come Studio Battaglia, la serie "Chiami il mio agente" segue gli eventi dell'agenzia di comunicazione CMA, tra le più illustri del settore, e le disavventure dei sui soci che devono destreggiarsi tra le richieste dei loro clienti, grandi nomi del cinema italiano, sbirciando anche negli anfratti più nascosti dello spettacolo italiano. La location dell'agenzia di management è a Roma, dove si avvicendano grandi attori, ma non mancheranno momenti dedicati alla vita privata di ognuno degli agenti.

Il cast di Chiami il mio agente

Per il cast di questa prima stagione il regista ha preso a piene mani dal mondo delle più note fiction tv, quindi troviamo volti già visti in prodotti piuttosto noti sul piccolo schermo. A partire dagli agenti che saranno i principali protagonisti dei vari episodi, troviamo Maurizio Lastrico, Michele Di Mauro, Sara Drago e Mariza Ubaldi che dovranno fare i conti con le problematiche che emergeranno in ogni episodio e in cui dovranno confrontarsi con attori apprezzati del nostro cinema. Nel loro di se stessi, e quindi in veste di guest star troviamo: Piefrancesco Favino, Corrado Guzzanti, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Paolo Sorrentino. Potevano le star non essere accompagnate da uno stuolo di assistenti? Ovviamente no, ed ecco che si vedremo Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto a ricoprire il ruolo di collaboratori degli attori nei vari episodi. Infine, il ruolo della recptionist è stato affidato a Paola Kaze Formisano e infine comparirà anche Emanuela Fanelli.