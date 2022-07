La strada del silenzio: la leggenda a cui la trama è ispirata, cast e anticipazioni della serie tv La serie televisiva greca La strada del silenzio, va in onda da mercoledì 13 luglio alle 21:30 su Canale 5. È composta da quattro puntate e racconta il rapimento di nove bambini a bordo di uno scuolabus. La trama, ambientata in Grecia, è ispirata alla leggenda de Il pifferaio magico.

A cura di Daniela Seclì

La strada del silenzio, la nuova serie di Canale5 in quattro puntate

La serie televisiva greca La strada del silenzio, in onda da mercoledì 13 luglio alle ore 21:30 su Canale 5. Composta da 13 episodi, verrà trasmessa in Italia nell'arco di quattro puntate. Ambientata in Grecia, tra Atene ed Eleusi, narra il rapimento di nove bambini a bordo di uno scuolabus. La trama è ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin (conosciuto anche come Il pifferaio magico). Nel cast Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis e Anthi Efstratiadou.

Anticipazioni prima puntata del 13 luglio

Nel corso della prima puntata de La strada del silenzio, in onda mercoledì 13 luglio, gli spettatori assisteranno al primo, al secondo e al terzo episodio, intitolati rispettivamente "Senza traccia", "Il pifferaio magico" e "Ancora vivi". In una cittadina greca, Vathi, scompare lo scuolabus con a bordo nove bambini. Tra i piccoli, anche Alkis, il figlio del sindaco. Thalea, giornalista e zia di due bambine che sono tra gli scomparsi, riceve una telefonata dai presunti rapitori, che sembrano sapere ogni cosa sui genitori dei bimbi rapiti e chiedono una cifra enorme per lasciare andare gli ostaggi. Purtroppo sembra impossibile racimolare quella somma, così scattano le prime iniziative per ottenere il denaro.

Anticipazioni seconda puntata del 20 luglio

La trama racconta del rapimento di nove bambini

La seconda puntata de La strada del silenzio, andrà in onda mercoledì 20 luglio. Gli spettatori assisteranno al quarto, al quinto e al sesto episodio, intitolati rispettivamente: "Il riscatto", "Le colpe dei padri" e "La strada del silenzio". Le trattative con i rapitori e l'attesa snervante, si ripercuotono sulla vita privata dei genitori dei bambini, sempre più sotto stress. Iniziano divisioni tra loro, c'è chi vorrebbe pagare il riscatto e chi è d'accordo con la polizia su non cedere. Orpheus viene interrogato dalla polizia. Sospettato di avere a che fare con il rapimento, viene aggredito da uno dei genitori. Intanto, i bambini – sempre più compatti – escogitano un piano per scappare. 23 giorni dopo il rapimento, le indagini sono a un punto morto. Si inizia a pensare di dover trattare con i rapitori.

Leggi anche Il cast di Bang Bang Baby, la serie tv Amazon Prime

Il cast de La strada del silenzio, attori e personaggi

Il cast de La strada del silenzio

Penelope Tsilika interpreta Thalea Karouzou;

Dimitris Lalos interpreta Nasos Economidis;

Antōnīs Kafetzopoulos interpreta Spyros Karouzos;

Christos Loulis interpreta Vassilis e Iasonas Totsis;

Vicky Papadopoulou interpreta Manto Karouzou;

Marissa Triantaphyllidou interpreta Ioulia Xenou; Giannos Perlegkas interpreta Nikitas Gekas; Anthi Efstratiadou interpreta Athena Karouzou; Myrto Alikaki interpreta Violeta Fotopoulou; Christina Cheila – Fameli interpreta Elpida Giannari; Nikolas Papagiannis interpreta Michalis Topalis.

La trama è ispirata alla leggenda del Pifferaio Magico

La trama della serie La strada del silenzio è ispirata alla leggenda tedesca de Il pifferaio di Hamelin, conosciuta anche come Il pifferaio magico. Narrava che la città di Hameln (o Hamelin), era stata presa d'assalto dai ratti. Venne promessa una lauta ricompensa, a chi fosse riuscito a risolvere quel problema. Un suonatore di piffero arrivò in città e con la sua arte, incantò i ratti che uscirono dalle case e si allontanarono. Quando chiese di essere pagato, però, ricevette solo una moneta. Così, furioso, ricominciò a suonare il piffero e stavolta attrasse a sé i bambini di Hameln e li portò via per sempre.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La serie è composta da 13 episodi e 4 puntate

La serie tv La strada del silenzio è composta da 13 episodi, che andranno in onda nell'arco di quattro puntate, ogni mercoledì in prima serata su Canale5. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e in replica su Mediaset Infinity. Ecco la programmazione completa: