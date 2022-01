All of Us Are Dead: trailer e trama della nuova serie horror sudcoreana Netflix Arriverà il 28 gennaio con il titolo italiano “Non siamo più vivi” ed è la nuova kdrama firmata Netflix che prova a ripetere il successo di Squid Game.

Dopo il grande successo riscosso grazie a Squid Game, Netflix continua a riempire il suo catalogo con produzioni che arrivano dalla Corea del Sud. "All of Us Are Dead" è un kdrama tutto nuovo nuova: una serie horror che unisce il teen drama al filone degli zombie. La prima stagione della serie tv sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 gennaio e sarà pubblicata in Italia con questo titolo tradotto: "Non siamo più vivi". La serie è scritta da Chun Sung-il e si basa sul webtoon Now at Our School di Joo Dong-geun. La serie è diretta da Lee Jae Gyoo e si compone di 8 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno. Tra le serie tv correlate a questa: la recente Hellbound e Sweet Home, entrambe dalla Corea del Sud.

La trama di All of Us Are Dead – Non siamo più vivi

Quando il loro liceo diventa l'epicentro di un'epidemia da virus zombi, gli studenti intrappolati devono trovare una via di fuga per evitare il contagio. Nulla di nuovo, se non altro per vedere come la Corea del Sud, che da sempre ha una grande tradizione nel genere horror, se la caverà con nuove soluzioni narrative.

Quando esce All of Us Are Dead

All of Us Are Dead esce il 28 gennaio 2022 su Netflix. Come di consueto, l'uscita di una nuova serie tv è programmata verso le ore 9 del giorno previsto. La serie tv sarà subito disponibile in tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio Netflix.

Il webtoon di All of Us Are Dead

La serie tv Netflix è tratta dal webtoon omonimo, disponibile gratuitamente su questo portale. Il webtoon è un cartoon disponibile solo in digitale. A differenza dei manga, è a scorrimento verticale, così da permettere la lettura in modo agevole attraverso uno smartphone. È considerato, tra i tanti webtoon disponibili, uno dei migliori, sorprendente e pieno di suspence. In Corea del Sud, è stato un piccolo caso nella metà degli anni '10: si narra che molti studenti in Corea del Sud, non resistendo alla tentazione, leggevano le strisce di questo coinvolgente webtoon durante le ore di lezione, tenendo lo smartphone coperto dalla scrivania o da un libro. Netflix ripeterà il fenomeno?