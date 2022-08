Yeman Crippa campione europeo di atletica leggera ma la Rai l’oscura per mandare il Tg2 L’atleta italiano ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di atletica leggera, con una rimonta al cardiopalma nel finale. Purtroppo, però, i telespettatori di Rai2 se la sono persa.

Yeman Crippa è nella storia: il mezzofondista italiano ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri agli Europei di atletica leggera, con una rimonta al cardiopalma nel finale. Purtroppo, però, i telespettatori di Rai2 si sono visti letteralmente oscurare il finale proprio sul più bello. Il motivo? Il Tg2. A un giro e mezzo dal finale, quando mancavano proprio pochissimi minuti alla fine, neanche i telecronisti volevano crederci. L'ordine era chiaro: dare la linea al Tg2. E la finale?

Le polemiche su Twitter

Oscurata. O meglio: spostata su canale 58, quello di RaiSport. I telecronisti non hanno nemmeno fatto in tempo a dirlo perché subito è partito il taglio, con tanto di pubblicità, e poi il Tg2. Su Twitter tantissime proteste:

Si poteva fare di meglio? Sicuramente. Si poteva lasciare la linea su Rai2 e ritardare di qualche minuto il Telegiornale, considerato che il traguardo è stato tagliato alle 20.30 esatte. C'è chi ha approfittato di quanto successo per attaccare la testata giornalistica, ritenuta vicina al centrodestra. Nessuna nota da parte dell'azienda del servizio pubblico.

La vittoria di Yeman Crippa

La vittoria di Yeman Crippa è stata una delle più belle di questa stagione di atletica, considerato il recupero incredibile nel finale. L'italiano si è piazzato davanti a Zerei Kbrom Mezngi (Norvegia) e a Yann Schrub (Francia). Crippa ha chiuso la gara in 27'46″13. La serata è terminata nel migliore dei modi per l'Italia con un meraviglioso bronzo per la staffetta 4×100 femminile, anche questa in rimonta: le vittorie di Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavese dietro la Germania e la Polonia. Con le due medaglie di ieri, l'Italia è salita a undici podi in questi Europei: 3 ori, 2 argenti e 6 bronzi, chiudendo al settimo posto finale nel medagliere. Un ottimo risultato.