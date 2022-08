Crippa da sogno, è oro nei 10000 metri agli Europei di atletica! Decimo podio per gli azzurri Grande vittoria di Yemaneberhan Crippa ai campionati Europei di atletica a Monaco: il 25enne azzurro ha trionfato nei 10000 metri. Medaglia di bronzo per la staffetta 4×100 femminile (Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavese).

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo quelle di Jacobs e Tamberi, arriva un'altra medaglia d'oro per l'Italia ai campionati Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera: è Yemaneberhan Crippa a dominare sulla pista dell'Olympiastadion, trionfando nei 10000 metri, 32 anni dopo la vittoria continentale di Totò Antibo a Spalato. Successivamente è arrivata la medaglia di bronzo della staffetta 4×100 femminile in chiusura di programma.

Crippa, primatista nazionale dei 3000, 5000, 10000 e della mezza maratona, era uno dei favoriti della vigilia e non ha tradito le attese. Dopo una prima parte di gara tattica, con andatura non irresistibile, ci ha pensato proprio il 25enne campione azzurro ad aumentare il ritmo, sgranando via via il gruppo. A due giri dalla fine il norvegese Zerei Kbrom Mezngi ha provato a far saltare il banco con uno strappo che ha prodotto un buco in testa alla corsa, ma non aveva fatto i conti con il nostro atleta, che è partito ai 250 metri col suo pezzo forte, la volata, e ha superato Mezngi a velocità doppia poco dopo l'ingresso nel rettilineo finale.

Crippa ha chiuso in 27'46"13, lasciandosi alle spalle il norvegese – cui la condotta temeraria è valsa comunque un argento – e il francese Yann Schrub, che ha agguantato il bronzo. In precedenza era andata in scena invece la delusione nella pedana del salto in alto femminile, dove la nostra Elena Vallortigara, bronzo ai Mondiali di Eugene e accreditata di probabile medaglia a Monaco, si è fermata alla misura di 1,90, fallendo tutti e tre i tentativi a disposizione e venendo prematuramente eliminata dalla competizione.

La serata è poi finita con un'altra gioia per l'Italia: la staffetta 4×100 femminile ha centrato un meraviglioso bronzo in rimonta sul rettilineo finale. Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavese hanno chiuso in 42"84, dietro la Germania (42"34) e la Polonia (42"61). Con la vittoria di Crippa e il terzo posto delle staffettiste, l'Italia sale a undici podi complessivi in questi Europei (3 ori, 2 argenti e 6 bronzi).